"Ragazzi no, non sono segregata in casa": con queste parole Chiara Cainelli ha ironizzato sui motivi per cui da quando è terminato il Grande Fratello ha deciso di postare pochissimi contenuti social. In una storia su Instagram, la diretta interessata ha riferito di aver sentito il bisogno di isolarsi dopo essere stata per ben tre mesi sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia.

Le parole di Chiara sulla relazione con D'Apice

Martedì 22 aprile, Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice si sono ritrovati ad una cena al Castello delle Cerimonie alla quale era presente anche Lorenzo Spolverato e Michael Castorino.

In una storia su Instagram, l'influencer ha esordito parlando della sua relazione con Alfonso D'Apice: "Non siamo in crisi, non è vero quello che dicono su di noi". E ancora: "Ragazzi volevo anche dirvi che no, non sono segregata in casa. Vi dico la verità: è una cosa mia, ma dopo il reality show volevo rimanere in solitudine. Le persone vogliono sentirsi dire e vedere determinate cose, ma io preferisco astenermi". Dal canto suo anche Alfonso ha voluto fare chiarezza sul perché ha sempre preferito non replicare ai gossip che circolano sul conto della coppia: "Vi abbiamo lasciato fare e dire, ma ora è giusto metterci un freno".

"Nella casa eravamo obbligati a giustificarci, fuori no"... e lo dice mentre sta registrando un video per giustificarsi pic.twitter.com/BxaTo05U9a — Fabiana Alba🌅 (@__Fabiana___) April 23, 2025

La versione sull'incontro con Lorenzo Spolverato

Per quanto riguarda l'incontro casuale con Lorenzo Spolverato, l'ex gieffina di Trento ha affermato: "Ragazzi noi al Castello ci siamo stati anche la scorsa settimana e abbiamo incontrato Yulia Bruschi con Luca e le Monsé ma della loro presenza lo sapevamo perché ci eravamo sentite".

Al contrario Chiara ha smentito di essere al corrente della presenza del 28enne: "Non sapevamo nulla, ci hanno invitato e abbiamo accettato". Sulla base di quanto dichiarato Cainelli ha rivelato che non è suo solito giustificarsi con le persone, ma in questo caso era giusto fare chiarezza.

Alfonso D'Apice invece ha ribadito: "La proprietaria ci ha invitati e abbiamo accettato, come fosse un invito a casa di un amico e non sai mai chi trovi. Noi non abbiamo alcun problema con nessuno, se qualcuno ha problemi con noi è affare suo".

Il percorso dei 'Chiavonso'

Alfonso D'Apice era entrato nella casa del GF per riconquistare la sua ex Federica Petagna, ma quest'ultima ha deciso di frequentare Stefano Tediosi e chiudere definitivamente la sua precedente relazione.

All'interno del reality, Alfonso si era preso una cotta per Mariavittoria Minghetti e ha baciato Zeudi Di Palma. Successivamente però l'imprenditore campano ha capito di essere attratto da Chiara Cainelli ed essendo corrisposto i due hanno iniziato una frequentazione. Oggi, lontano dal GF tra i "Chiavonso" funziona a gonfie vele.