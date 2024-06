Nella tarda serata di ieri, domenica 16 giugno, servendosi del proprio account Instagram Greta Rossetti ha confermato la fine della relazione con Sergio D'Ottavi ma ha smentito di averlo tradito: "I motivi del litigio resteranno a mio avvisto privati, ma ci tengo a precisare che non ho tradito nessuno e mai lo farei". Poi la 25enne ha spiegato che bisogna dare un peso alle parole perché possono essere fraintese.

La versione di Greta Rossetti

A distanza di ore dal comunicato di Sergio D'Ottavi, anche Greta Rossetti ha confermato la fine della relazione nata sotto i riflettori del Grande Fratello.

In una storia su Instagram la 25enne ha detto che quanto accaduto preferisce tenerlo per sé in quanto a differenza del suo ex non pubblica post dettati dalla rabbia. Tuttavia ha precisato che le parole hanno un peso e prima di usarle bisogna stare attenti perché è facile travisarle. A quel punto Greta ha smentito la versione di Sergio: "I motivi del litigio resteranno a mio avviso privati, ma ci tengo a precisare che non ho tradito nessuno e mai lo farei".

In un secondo momento l'influencer ha aggiunto un'altra storia in cui ha spiegato di aver fornito la sua versione dei fatti solamente in tarda serata perché voleva leggere la cattiveria degli hater fino a che punto sarebbe arrivata.

Infine Greta ha precisato che a lei i giudizi negativi non la toccano minimamente ma se fosse una persona fragile potrebbe diventare un "gioco pericoloso".

Le parole di Sergio D'Ottavi

Nel primo pomeriggio di domenica 16 giugno, Sergio D'Ottavi aveva annunciato la rottura con Greta alludendo ad un presunto tradimento della 25enne: "Forse si può perdonare un tradimento ma bisogna avere la lealtà di ammetterlo e tentare di giustificarlo quando si viene inequivocabilmente scoperti".

In serata però il diretto interessato ha rimosso la storia e ne ha pubblicata una seconda in cui ha ridimensionato le motivazione dell'addio: "Vi chiedo gentilmente di non esprimere giudizi cattivi laddove non è avvenuto un tradimento fisico".

Il commento di alcuni utenti del web

Su X diversi utenti hanno espresso un commento sulla fine della storia tra Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti.

Un utente ha scritto: "Greta anche meno che con la lista delle volte che hai sbagliato tu presa o meno dalla rabbia ci scriviamo un'enciclopedia di 20 volumi". Un altro ha commentato la rettifica di D'Ottavi: "Lui gentleman fino alla fine, mentre lei pensa a pubblicare sponsorizzazioni sul profilo". Un altro ha scritto: "La storia di Sergio è molto chiara, non è stato un solo tradimento ma tante menzogne ripetute in questi mesi, se non avesse le prove non l’avrebbe mai scritto". Infine c'è chi ha sostenuto che Sergio D'Ottavi abbia avuto una caduta di stile: "Mi dispiace ma doveva evitare di dire al mondo di essere stato tradito".