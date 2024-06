Emir proverà a rovinare il giorno più bello della vita di Kemal e Nihan. Il tutto avverrà durante le puntate della seconda stagione di Endless love, quando Kemal verrà rapito da Emir proprio il giorno del suo matrimonio con Nihan. Gli uomini di Kozcuoğlu faranno irruzione, insieme al loro capo, nella barberia di Hüseyin e porteranno via Kemal dopo averlo narcotizzato.

Emir sposa Zeynep per far arrabbiare Kemal

Emir non accetterà di buon grado il fatto che Kemal riesca a portargli via Nihan. È riuscito a farli divorziare facendogli firmare un accordo: se veramente tiene alla sua azienda e non vuole che vada in bancarotta, deve lasciare libera Nihan.

Emir ha messo così la tanto agognata firma e si è presentato in tribunale per ufficializzare il divorzio. Per Nihan e Kemal potrebbe sembrare l'inizio di un sogno, ma dietro si cela l'ennesimo incubo che porta la firma Kozcuoğlu.

Perché Emir farà di tutto per rovinare la loro felicità. In primo luogo ingannerà Zeynep, fingendo di volerla sposare per amore, ma anche per il bene del loro bambino in arrivo. Sarà un matrimonio lampo e a Emir servirà solamente per scattare alcune foto, mandarle alla stampa e far arrabbiare Kemal.

Asu prova a uccidere Nihan

Il secondo piano sarà distruggere la serenità della coppia facendo fuori Leyla e per portare a termine l'obiettivo Emir chiederà aiuto a sua sorella Asu, facendola evadere dalla clinica psichiatrica.

Asu dovrà entrare a casa di Leyla e provare a ucciderla avvelenandola. Compirà tutto con estrema tranquillità, visto che tutti sono stati narcotizzati.

Asu però, all'ultimo momento, cambierà idea e proverà a uccidere Nihan. Sarà Leyla a difenderla, l'unica a non aver ingerito il tranquillante. Sparerà contro Asu: non la ucciderà, ma la ragazza finirà nuovamente in clinica e Leyla in carcere.

Emir agisce prima del matrimonio sequestrando Kemal

Visto che questi piani sono saltati, Emir agirà proprio il giorno del matrimonio di Nihan e Kemal. Quest'ultimo capirà che Emir sta organizzando qualcosa e ne avrà conferma anche da Zeynep, così preparerà insieme ai suoi uomini un piano per affrontarlo, ma alla fine lo fregherà comunque.

Emir farà irruzione con i suoi uomini nella barberia di Hüseyin, proprio nel momento in cui l'uomo starà facendo la barba a Kemal per il matrimonio. Narcotizzeranno sia lui che il padre, solo che quest'ultimo lo lasceranno nel salone, mentre Kemal verrà rapito.

Zehir non riuscirà a salvare il suo capo, perché quando arriverà nel salone per portargli l'abito da sposo troverà solamente Hüseyin imbavagliato e legato. L'ennesimo duro colpo per Kemal e le nozze sembrano allontanarsi sempre di più.