Svolta chiave negli spoiler turchi di Endless love (Kara Sevda) con Nihan di fronte alla verità quando riceverà un plico anonimo con le foto di Emir e Zeynep. In allegato, un messaggio che le toglierà il fiato: ''Ozan le ha viste prima di morire''. A quel punto, Nihan capirà che Kemal non è responsabile della morte del suo fratello gemello ma non potrà fare passi falsi, poiché il suo obiettivo principale è quello di distruggere Emir.

Nihan riceve un plico anonimo che cambia tutto

Kemal non riuscirà a dimostrare che Deniz è sua figlia perché Emir giocherà d'anticipo facendo ammalare appositamente la bambina e corrompendo un dottore con l'ordine di falsificare il suo gruppo sanguigno.

Nonostante la delusione e rabbia, Kemal non smetterà di lottare contro il suo nemico Kozcuoğlu, promessa che ha fatto a se stesso dal giorno in cui è stato rilasciato dal carcere.

Oltre a compromettere la reputazione di Emir, Kemal fremerà per giustificarsi riguardo alla morte di Ozan agli occhi di Nihan.

Sarà così che una mattina apparentemente come le altre, Nihan aprirà un plico anonimo arrivato a casa. Al suo interno ci sono le foto che testimoniano il tradimento di Zeynep con Emir, oltre a un biglietto in cui leggerà che questi scatti sono gli ultimi che Ozan vide prima di morire. La prima cosa che farà Nihan sarà quella di precipitarsi a casa di Leyla.

Leyla e Nihan sulla pista giusta per la verità sulla morte di Ozan

Nihan correrà da Leyla che, a causa del ritardo, le chiederà che cosa sia successo. Non potrà certo immaginare quello che scoprirà da lì a poco.

Con le lacrime agli occhi, Nihan porgerà le foto a Leyla, che vorrà sapere chi le ha mandate. ''Non lo so, le ho trovate questa mattina e riguardano il suicidio di mio fratello Ozan'' le dirà Nihan.

''Ozan non poteva sopportarlo, è disgustoso'' continuerà Sezin, che inizierà a cambiare prospettiva su quanto successo. Kemal non è implicato nella morte del fratello. Nonostante ciò, dovrà continuare a fare il doppio gioco con Emir per non destare sospetti e non sarà per niente facile.

Ozan aveva scoperto il tradimento di Zeynep

Quando era in carcere, Ozan aveva visto le foto di Emir e Zeynep, le stesse che riceverà in forma anonima Nihan. Il ragazzo si era disperato e aveva pensato a tutte le volte che sua madre Vildan gli aveva consigliato di stare lontano da Zeynep. A nulla era servito il confronto con Zeynep, che aveva negato fino all'ultimo il tradimento e il fatto che il bambino che aspettava era di Emir. Nihan era poi andata a trovare Ozan e Onder al cimitero, giurando loro che avrebbe vendicato la loro dipartita e pregandoli di perdonarla per aver fatto entrare Kemal nella sua vita.