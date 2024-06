Nella puntata di Endless love del 15 giugno, Nihan avrà un grave incidente e lotterà fra la vita e la morte. Nel frattempo, Ozan confesserà a Zeynep di avere ucciso una donna anni prima e che Emir gli ha risparmiato il carcere. Kozcuoglu, invece, verrà arrestato e chiederà a Tufan di mettere alcuni dei suoi uomini a presidiare l'ospedale dove è ricoverata sua moglie Nihan.

Nihan ha un grave incidente e rischia di morire

Le anticipazioni di Endless love rivelano che nell'episodio che verrà trasmesso nel pomeriggio del 15 giugno, Nihan rischierà di morire.

Dopo essere stata messa all'angolo da Emir, la signora Kozcuoglu avrà un terribile incidente e sarà in bilico fra la vita e la morte e verrà ricoverata in ospedale. Nel frattempo, Emir verrà arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e darà disposizioni a Tufan, chiedendogli di fare in modo che Kemal non si avvicini a Nihan. Per riuscire nel suo intento, Kozcuoglu farà mettere dal suo braccio destro degli uomini a presidiare l'ospedale dove è ricoverata la sua consorte.

Zeynep scopre che Ozan anni prima aveva ucciso una donna

Nel frattempo, Zeynep riuscirà finalmente a scoprire che segreti nasconde la famiglia Sezin. Ozan parlerà a cuore aperto con sua moglie e le rivelerà di avere ucciso involontariamente, anni prima, una giovane donna.

Inoltre, il figlio di Vildan racconterà a Zeynep che Emir era riuscito a risparmiargli il carcere, insabbiando le prove della sua colpevolezza. A quel punto, Zeynep sarà scioccata per la confessione di suo marito e verrà a sapere, inoltre, che Nihan era stata costretta a sposare Kozcuoglu, per non fare finire dietro le sbarre il suo gemello.

Ozan supplicherà sua moglie di non lasciarlo, per il bene del bambino che aspettano. Galip, invece, continuerà a cercare Nursen, la testimone oculare della caduta dal terrazzo di sua moglie Mujgan, ma non riuscirà a trovarla perché Kemal l'ha fatta rifugiare in un nascondiglio.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Mujgan non si era suicidata

Nelle recenti puntate di Endless love, attraverso un flashback si era scoperto il segreto della famiglia Kozcuoglu: Mujgan era viva e non si era suicidata. La mamma di Emir, che era stata fatta credere morta, in realtà è in uno stato vegetativo, dopo essere caduta da diversi metri di altezza, a causa di un apparente gesto volontario di togliersi la vita. In realtà la moglie di Galip non si era buttata giù dal terrazzo, ma era stato il padre di Emir ad averla spinta, dopo avere scoperto che la donna aveva un amante e aveva avuto un figlio da un altro uomo. Grazie a Kemal, il marito di Nihan aveva scoperto di non essere figlio unico.