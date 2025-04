Gli spoiler spagnoli de La Promessa annunciano che a palazzo si sentirà terribilmente la mancanza di Jana. Manuel, infatti, sarà devastato per il decesso di sua moglie e rivelerà ad Antonio chi ha sparato alla consorte (anche se le anticipazioni in arrivo dalla Spagna non rivelano il nome dell'assassino). Nel frattempo, un nuovo dramma sconvolgerà gli animi quando qualcuno taglierà le briglie al cavallo di Curro, provocandogli una rovinosa caduta. Inoltre, Maria Fernandez rischierà il licenziamento, ma Romulo interverrà scongiurando il peggio.

Manuel confida ad Antonio i dettagli della morte di Jana

A La Promessa ci sarà ancora tristezza per la prematura scomparsa di Jana. Manuel e Curro saranno devastati e quest'ultimo dovrà fare fronte anche alla sua nuova vita come valletto dopo aver perso il titolo nobiliare. Manuel intanto parlerà con Antonio, il figlio di Simona, rivelandogli dettagli sulla sparatoria e su chi ha commesso il crimine che ha portato al decesso di Jana.

Inoltre, qualcuno, non ancora rivelato dalle anticipazioni, taglierà le briglie al cavallo di Curro per ucciderlo. Tuttavia, il fratello di Jana si salverà, cadendo soltanto rovinosamente. Intanto, Maria, oltre a non superare la perdita della sua migliore amica, dovrà anche affrontare problemi lavorativi, che le creeranno non poche preoccupazioni.

Petra vuole licenziare Maria Fernandez

Dietro alla richiesta di licenziamento di Maria ci sarà Petra, che però troverà un ostacolo nel suo intento. Romulo, infatti, interverrà per scongiurare il peggio e lasciare la cameriera in servizio presso La Promessa. Adriano, invece, si farà nuovamente avanti con Catalina, sperando di poter recuperare il loro rapporto.

La figlia del marchese, però, non vorrà tornare sui suoi passi, respingendo l'ex.

Martina, invece, sarà occupata a organizzare le nozze con Jacobo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Santos ha invitato la madre di Vera a La Promessa

Nelle precedenti puntate Vera ha lasciato Santos, che le ha fatto credere di aver preso bene la rottura.

In realtà, il lacchè ha finto di accettare la fine della relazione, ma si è vendicato. Santos, infatti, ha mandato un invito in più alla merenda organizzata da Margarita e si è permesso di scrivere a nome della nobildonna alla duchessa De Carril. La madre di Martina si è trovata spiazzata quando ha visto arrivare a palazzo cinque signore anziché le quattro invitate da lei, non capendo come fosse stato possibile l'errore. Romulo e Ricardo hanno cercato di venire a capo della questione, puntando il dito contro Petra che, in realtà, questa volta non c'entrava niente con il disguido.

Nel frattempo, Vera si è trovata faccia a faccia con sua madre e, nascoste in un angolo del palazzo lontano da occhi indiscreti, la cameriera è stata schiaffeggiata dalla duchessa per essere andata via da casa senza dire nulla.

Intanto, sono proseguite le vicende di Virtudes, disperata perché i suoi suoceri l'hanno ricattata: se vuole vedere suo figlio Adolfo deve pagare un'ingente somma di denaro. La servitù ha quindi raccolto i soldi per aiutare la collega.