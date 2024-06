Da non perdere la puntata La Promessa in onda venerdì 21 giugno 2024 su Canale 5: le anticipazioni rivelano che Jimena riceverà un pacchetto inviatole dalla madre con una bottiglietta di sangue. Un folle piano a due che servirà a non far scoprire a Manuel che non è mai stata incinta e che finirà per avere conseguenze inaspettate.

Problemi anche per Pia, che vivrà nella paura che il piccolo Dieguito possa essere rapito di nuovo. Per questo motivo lo affiderà a una domestica, scelta che non piacerà a Romulo. Curro invece non avrà altro interesse se non quello di ottenere le risposte che tanto cerca sulle sue origini da Ramona, l'ex balia che conosce il segreto di Dolores e possiede la sua preziosa lettera.

Jimena riceve un macabro regalo da sua mamma

Alla villa si respira un'aria molto tesa e Jimena prenderà una decisione inevitabile dopo la scoperta da parte di sua madre della finta gravidanza. La partenza per Madrid si avvicinerà ma Jimena non avrà di certo tempo per pensare al viaggio. Prima, deve escogitare un modo per fingere di aver perso il bambino.

Sarà così che chiederà aiuto ad Abel, costretto a dire a Manuel di rimandare la partenza per le sue condizioni di salute precarie. Jimena avrà modo di mettere in atto il piano per simulare una gravidanza interrotta, utilizzando il sangue che la madre le invierà in una bottiglietta.

Pia ha paura, Cruz rischia di essere umiliata pubblicamente

Mentre Jimena metterà a punto i dettagli della sua messinscena, Pia non avrà altra scelta se non quella di affidare Dieguito a una domestica, perché non può permettersi di non lavorare.

Romulo non sarà d'accordo ma non capirà il punto di vista di Pia, terrorizzata dalla possibilità che suo figlio possa essere rapito di nuovo. Non sa che è proprio in quella villa l'artefice di tutto.

Cruz dovrà invece affrontare Margarita, che la minaccerà di screditarla davanti a tutte le personalità eminenti che parteciperanno alla festa del re.

Curro, infine, sarà ancora alla ricerca della verità sulle sue origini e sa che Ramona è l'unica persona in grado di fare luce sul suo passato e su quello di Jana. Peccato che la donna non abbia alcuna intenzione di parlare, memore della promessa fatta a Dolores e consapevole che se il suo segreto venisse a galla, Curro e Jana rischierebbero la vita.

La follia di Jimena

Pur di tenere legato a sé Manuel, Jimena ha finto la sua gravidanza. Un piano non praticabile, se non avesse l'aiuto di Abel - che sta facendo il doppio gioco con Jana - e quello di sua madre, disposta addirittura a inviarle il materiale per simulare un'interruzione di gravidanza. Non c'è dubbio che Jimena sia affetta da una patologia mentale, probabilmente un grave disturbo della personalità.