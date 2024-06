Le anticipazioni spagnole de La Promessa ruotano intorno al mistero che riguarda la morte di Pia e che sta tormentando Petra, impegnata a indagare sulle cause che hanno portato Adarre a togliersi la vita. Troppi elementi non coincidono e la parfida Arcos avrà intenzione di arrivare alla verità.

Nel frattempo Martina è rinchiusa in manicomio dopo l'ultimatum del conte. Anche in questo caso Petra sarà in prima linea, venuta a conoscenza del segreto di Ayala: ha mentito sul suo avvelenamento per avere terreno libero con Margarita. Ora, può ricattarlo in qualsiasi momento.

Petra vuole sapere la verità sulla morte di Pia

Nelle nuove puntate della soap opera La Promessa, Petra vorrà indagare su ciò che è successo a Pia. Non farà altro che rendere la vita impossibile alla servitù, rimproverando ogni suo sottoposto per qualsiasi piccola libertà. In particolare, terrà d'occhio Jana, che sorprenderà mentre mangia della crema pasticcera con Simona e Candela in orari non stabiliti. Inoltre, la coglierà con le mani nel sacco mentre prende del cibo dalla dispensa. Non sa che quel pane è destinato a Pia, nascosta in una grotta.

La situazione diventerà sempre più complicata e per Jana non sarà facile mantenere la calma. Petra comincerà a indagare sulle cause della morte di Pía e chiederà alla servitù dettagli sulla giornata in cui Adarre è stata trovata priva di vita: chi l'ha vista per l'ultima volta?

E chi si è avvicinato al suo corpo?

Martina non ha avvelenato il conte Ayala

Colpo di scena nella vicenda che riguarda Ayala e il suo presunto avvelenamento. Petra, con il suo impeccabile intuito, capirà che è stata una sua messinscena e non perderà tempo per metterlo in guardia: "Congratulazioni, il tuo piano piano è riuscito perfettamente."

Petra lo lascerà senza parole: "Sappiamo entrambi che Martina non ti ha avvelenato".

La furba Arcos dunque verrà a capo di questo nuovo mistero: Ayala ha escogitato un piano per liberarsi di Martina.

Arcos spiazzerà il conte: "Ora hai via libera per sposare Margarita". Ayala sarà molto spaventato da questo inaspettati risvolto, certo che Petra lo possa ricattare in qualsiasi momento.

Pia in pericolo, Martina al sanatorio

Nelle puntate precedenti, Jana ha trovato Pia in gravi condizioni all'interno della grotta nella quale si è nascosta per inscenare la sua morte e salvare Diego dalle mire di Gregorio. Petra non sa nulla ma ha captato qualche strano movimento di Jana, che ha preso dalla dispensa del cibo per portarlo all'amica.

Martina invece è in manicomio e Margarita crede che si trovi in una casa di cura. La nobildonna non sa a quali trattamenti è sottoposta la figlia e, fatto ancor più grave, che non è colpevole di nulla nei confronti di Ayala.