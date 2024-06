Nella quinta puntata de La Rosa della vendetta in onda venerdì 5 luglio, Mert chiederà perdono a Deva per averla tradita con Gulendam. L'uomo proporrà alla sua ex di fuggire con lui ma lei non ne vorrà sapere. Ancora ferita per essere stata abbandonata, Deva vorrà svelare a Gulcemal che Mert è in realtà il suo ex fidanzato ma alla fine desisterà dal suo proposito. Armagan invece, aiuterà proprio Deva a fuggire dalla villa di Gulcemal ma la fuga non avrà l'esito sperato, visto che la ragazza verrà poi sequestrata dagli scagnozzi di Zafer.

Mert supplica Deva di perdonarlo per averla tradita

La quinta puntata della serie tv turca riprenderà al momento in cui Deva avrà scoperto che l'ex fidanzato non solo l'ha tradita, ma ha pure sposato Gulendam da cui aspetta un figlio. Sarà una notizia talmente devastante che la donna perderà i sensi.

Mert dovrà dare spiegazioni a Deva per il suo comportamento e non troverà altro modo che supplicarla di perdonarlo per il suo tradimento. Sembra però che Deva non ne voglia proprio sapere e anzi penserà di andare da Gulcemal e rivelargli che Mert non è altri che il suo ex fidanzato.

Deva fugge dalla villa di Gulcemal ma viene sequestrata da Zafer

Nel secondo episodio in onda nella serata del 5 luglio, Gulcemal riuscirà a convincere Deva ad accompagnarlo alla festa di fidanzamento della figlia del sindaco.

In cambio lui le permetterà di far visita al padre in ospedale. Al party ci sarà anche Zafer, la quale vieterà al figlio di svelare in pubblico il loro rapporto di parentela.

Gulcemal si presenterà quindi agli ospiti senza menzionare il fatto che Zafer sia sua madre. Armagan intanto, pianificherà la fuga di Deva dalla villa di Gulcemal e darà precise istruzioni ad un complice.

La ragazza riuscirà a salire sull'auto del complice ma la loro fuga verrà interrotta dagli uomini di Zafer che sequestreranno Deva.

Come rivedere le puntate de La Rosa della vendetta

La puntata de La Rosa della vendetta può essere vista anche in streaming su Mediaset Infinity dove, tra l'altro, possono essere recuperati anche gli episodi già trasmessi.

Per accedere alla piattaforma basta registrarsi con una semplice mail e una password.

Lo sceneggiato terrà compagnia ai telespettatori italiani per tutta l'estate e anche oltre, visto che la serie si compone di 39 episodi della durata di 45 minuti ciascuno. In Turchia, invece, è stata trasmessa da aprile a luglio del 2023 ma in questo caso i singoli episodi avevano una durata di 130 minuti.