Gli spoiler spagnoli de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Feliciano ingannerà Petra per aiutare Catalina e Pelayo nella produzione di confetture: il valletto consegnerà alle casalinghe il biglietto contenente la ricetta di Lope per fare la marmellata a differenza di quanto detto alla sorella.

Catalina capisce che Cruz vuole sabotare la sua produzione di confettura

Catalina avvierà una società con Pelayo per la produzione di confettura artigianale, i cui ricavati andranno a bilanciare i conti della tenuta. Alonso acconsentirà all'idea della figlia a differenza di Cruz che la riterrà vergognosa poiché Catalina e Pelayo hanno intenzione di coinvolgere le casalinghe nell'attività: la marchesa quindi farà di tutto pur di ostacolare il piano dei due ragazzi.

Cruz pretenderà che Lope lasci il suo lavoro nelle cucine per tornare a fare il lacchè. Catalina capirà subito che la marchesa vuole sabotarla in quanto il cuoco doveva insegnare alle casalinghe la ricetta per la confettura.

Feliciano si ribella a Petra

Catalina affronterà Cruz per poi fare in modo che Lope abbia sempre più tempo libero affinché possa insegnare la ricetta alle casalinghe del paese: uno stratagemma che inizialmente funzionerà perfettamente fino a quando non verrà scoperto da Petra. La dama di compagnia infatti incontrerà Feliciano pronto a consegnare alle donne del paese la ricetta per le preparazioni della confettura: Petra riuscirà a farsi consegnare il bigliettino promettendo a suo fratello di consegnarlo alle casalinghe in quanto deve recarsi in paese.

Purtroppo la carta finirà nelle mani di Cruz che lo strapperà in mille pezzi.

Questa volta, Feliciano non si farà prendere in contropiede: il valletto si recherà ugualmente in paese per dare indicazioni alle donne come suggerito da Pelayo e Lope. In questo modo, la prima produzione di confetture sarà salva e otterrà un enorme successo.

Cruz andrà su tutte le furie mentre Petra capirà di essere stata ingannata da Feliciano. Per questo motivo, i rapporti tra i due fratelli si incrineranno.

Lope aveva nascosto a Cruz un segreto: il punto della situazione

Lope aveva dimostrato di nascondere un segreto nelle puntate de La Promessa trasmesse. Il giovane aveva iniziato a lavorare nelle cucine insieme a Simona e Candela senza il permesso di Cruz e Alonso.

I marchesi erano andati su tutte le furie quando avevano trovato Lope in cucina: Cruz aveva minacciato di licenziare tutto lo staff per aver mentito per così tanto tempo su un imbroglio di tale portata. Pia, Lope, Simona e Candela avevano sospettato che Petra avesse fatto la spia alla marchesa. Per questo motivo, tutti avevano iniziato a guardare male la dama di compagnia.