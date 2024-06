Vanno avanti le riprese de Il Paradiso delle signore 9, la cui messa in onda è prevista da settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio e a fornire qualche anticipazioni su quanto succederà ci ha pensato Roberto Farnesi.

L'attore che veste i panni del commendatore Umberto Guarnieri ha postato un video sui social in cui si intravede parte di un copione ed emerge che tra Tancredi Di Sant'Erasmo e Vittorio Conti ci sarà un incontro nel corso delle puntate che andranno in onda durante l'autunno su Rai 1.

Dal momento che Alessandro Tersigni non farà parte del cast della nona stagione questo incontro potrebbe avvenire off screen e quindi non essere trasmesso in televisione, così come si potrebbe assistere a un fugace ritorno di Tersigni per un singolo episodio.

Marcello e Tancredi 'eredi' di Vittorio al Paradiso

Le prime anticipazioni sulla soap opera rivelano che dopo l'addio di Vittorio Conti, il quale ha scelto di andare via da Milano assieme a Matilde, le redini del negozio passeranno nelle mani di Roberto e Marcello.

Saranno loro a dover occuparsi della gestione del grande magazzino milanese, stando attenti a ogni minimo dettaglio per fare in modo che il negozio non perda clienti a favore della Galleria Milano Moda, gestita da Umberto Guarnieri assieme al suo socio Tancredi Di Sant'Erasmo.

Una sfida non di poco conto per i due soci di Conti, in particolar modo per Marcello che si ritroverà ad avere un ruolo di spicco malgrado le sue ultime esperienze poco fortunate, in quanto vittima della truffa Hofer architettata proprio dal commendatore.

Tancredi avrà un incontro con Vittorio Conti: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9

A svelare qualche anticipazione su quanto succederà nel corso degli episodi autunnali, ci ha pensato Roberto Farnesi, condividendo sui social un video dove emerge anche parte del copione delle scene che avrebbe girato.

I protagonisti in questione sono Tancredi e Umberto: il primo si reca a villa Guarnieri per poter parlare con il commendatore.

"Grazie per essere passato. Volevo parlare con te da soli", esclamerà Umberto, mentre Tancredi si limiterà ad osservarlo, diffidente e perplesso.

"So che a breve avrà un incontro con Vittorio Conti", proseguirà poi il commendatore svelando così di questo incontro, dopo che i due si sono contesi l'amore di Matilde.

Al momento, però, non si hanno ulteriori dettagli in merito alle modalità con cui avverrà questo incontro: potrebbe essere trasmesso in televisione, con un possibile ritorno fugace di Tersigni per una puntata, oppure potrebbe avvenire a "telecamere spente" e in tal caso il pubblico scoprirebbe solo dalle parole successive di Tancredi quanto è successo.

Vittorio ha lasciato Milano per fuggire con Matilde

L'annuncio di Alessandro Tersigni di voler prendersi un periodo di pausa dal set ha lasciato amareggiati i fan della soap opera, abituati a vederlo fin dal primissimo episodio della serie.

Vittorio ha deciso di abbandonare la gestione del suo magazzino milanese per andare in Olanda con la sua amata Matilde e salvarla dall'arresto, dopo che suo marito Tancredi l'aveva denunciata per adulterio.

Una decisione coraggiosa che ha spiazzato la stessa Matilde che, solo in quel momento, si è resa conto del grande amore di Conti nei suoi confronti.