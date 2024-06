Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti si sono lasciati. In un primo momento il 32enne di Latina aveva lasciato intendere di essere stato tradito, ma nella serata di domenica 16 giugno D’Ottavi ha fatto una precisazione: “Non è avvenuto un tradimento fisico”. Dunque il diretto interessato ha chiesto a tutti coloro che non sono a conoscenza della vicenda di non esprimere giudizi cattivi.

Il chiarimento di Sergio

Nella serata di domenica 16 giugno, servendosi di una storia su Instagram Sergio D’Ottavi si è detto dispiaciuto se le sue dichiarazioni legati ai motivi che l'hanno portato a chiudere la storia con Greta Rossetti hanno leso in qualche modo l'immagine della sua ex fidanzata.

Poi ha chiesto ai suoi follower di non trarre conclusioni affrettate se non si è a conoscenza dei fatti: "Vi chiedo gentilmente di non esprimere giudizi cattivi laddove non è avvenuto un tradimento fisico”.

In precedenza D'Ottavi aveva pubblicato una storia - poi rimossa - in cui lasciava intendere di essere stato tradito dall'ormai ex fidanzata: "Forse si può perdonare anche un tradimento ma bisogna avere la lealtà di ammetterlo quando si viene scoperti".

Eugenio Colombo: ‘Non centro niente col tradimento di Greta a Sergio’

In seguito alle voci di un possibile tradimento di Greta ai danni di Sergio D'Ottavi, la blogger Deianira Marzano aveva riferito: "La persona a cui si riferisce Sergio dovrebbe essere Eugenio".

A smentire di essere il “terzo incomodo” ci ha pensato direttamente Eugenio Colombo, nonché ex fidanzato di Greta Rossetti. In una storia su Instagram Eugenio ha detto: "Volevo dire una cosa per cui mi state mandando tanti messaggi in direct. Io non c'entro nulla con la situazione di Greta e Sergio, non so neanche di cosa stanno parlando.

Non sono stato io e Greta non ha tradito con me".

Per chi non avesse seguito la vicenda Greta e Eugenio in passato hanno avuto un'intesa relazione, tanto che quando lei era entrata al Grande Fratello Colombo in un'intervista disse di essere ancora fortemente attratto dalla 25enne e non aveva escluso un ritorno di fiamma.

La versione di Greta

Intanto è arrivata anche la versione dei fatti di Greta Rossetti.

In una storia su Instagram la 25enne ha precisato che i motivi della rottura resteranno privati. Al tempo stesso però ha smentito la versione dell'ex fidanzato: "Non ho mai tradito nessuno e mai lo farei". In merito alle dichiarazioni di D'Ottavi, Greta ha aggiunto che non è da lei pubblicare post dettati dalla rabbia e ha invitato tutti a pesare bene le parole. Infine l'influencer ha spiegato di essere intervenuta solamente in tarda serata perché voleva vedere fino a che punto arrivava la cattiveria delle persone.