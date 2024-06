Il 20 giugno Raffaella Mennoia avrebbe presieduto i casting di Temptation Island. Tra le storie che l'autrice ha postato su Instagram nelle ultime ore, infatti, spicca quella con il logo del reality-show in primo piano e due sedie.

Non si conoscono le ragioni per cui gli addetti ai lavori siano ancora alla ricerca di coppie a pochi giorni dall'esordio del programma su Canale 5 e soprattutto mentre le registrazioni delle puntate sono in corso. Tra le ipotesi che stanno circolando in rete vi sono quella di un'edizione invernale del programma e quella di una coppia che entrerebbe "in ritardo" in seguito a una squalifica.

Indizio dell'addetta ai lavori

Chi lavora per Temptation Island sarebbe alla ricerca di nuove coppie: la conferma è arrivata dallo scatto che Raffaella Mennoia ha pubblicato sul suo profilo Instagram giovedì 20 giugno.

Quando mancano esattamente sette giorni all'inizio dell'edizione 2024 del reality-show, infatti, l'autrice starebbe per incontrare alcuni possibili protagonisti in una location non precisata.

Stando a quello che ha postato nell'ultimo periodo, la collaboratrice di Maria De Filippi dovrebbe trovarsi in Sardegna per seguire da vicino le registrazioni delle puntate che saranno trasmesse in televisione a partire dal 27 giugno.

L'ipotesi più accreditata, dunque, è che i casting che si stanno svolgendo in queste ore siano sull'isola che da anni ospita il conduttore Filippo Bisciglia, le coppie e i tentatori, anche perché le riprese sono in corso e dureranno 21 giorni in tutto.

Le voci su una squalifica in tempi record

Il cast di Temptation Island 2024 è stato presentato sui profili social della trasmissione fino a pochi giorni fa: la redazione ha scelto sette coppie ma Filippo Bisciglia ha spiegato che una di queste entrerà in gioco con un po' di ritardo rispetto alle altre per motivi che non possono essere svelati.

In rete, però, si vocifera che due fidanzati sarebbero stati squalificati a meno di una settimana dall'inizio delle riprese perché lei avrebbe violato le regole del format scavalcando la recinzione che divide i villaggi per riabbracciare il compagno.

Come è accaduto qualche anno fa con Ciro Petrone e la sua dolce metà, dunque, questi due protagonisti (si dice che potrebbe trattarsi di Jenny Guardiano e Tony Renda) sarebbero stati espulsi dal reality-show per un'infrazione del regolamento che prevede che i concorrenti non abbiano alcun contatto fino al falò di confronto finale.

Rumor su un'altra stagione in arrivo

Un'altra teoria che sta circolando in rete negli ultimi giorni, invece, è quella secondo la quale gli autori starebbero facendo nuovi casting per scegliere i protagonisti della prossima edizione di Temptation Island.

Visto le riprese della stagione che inizierà il 27 giugno sono cominciate da un po' di tempo, infatti, sembra improbabile che la redazione sia ancora alla ricerca di personaggi da inserire nel cast.

Non sarebbe da escludere l'ipotesi di un'altra edizione del reality-show tra qualche mese, magari prima della fine del 2024 e nella versione invernale della quale si è tanto parlato in passato ma che non si è mai concretizzata sino a ora.