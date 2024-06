Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto hanno rilasciato un'intervista a Lorenzo Pugnaloni nella rubrica Casa Lollo. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e donne ha avuto modo di vedere da vicino il percorso di Ida Platano sul Trono Classico e l'atteggiamento dei suoi corteggiatori. In particolare Brando ha punzecchiato Mario Cusitore e Pierpaolo Siano: "Per quello che ho vissuto non mi sarei comportato come loro".

Le parole della coppia su Ida

Nell'intervista Raffaella Scuotto ha riferito di aver apprezzato la decisione di Ida Platano di abbandonare il trono di U&D senza effettuare una scelta: la 44enne infatti, in seguito all'ennesima segnalazione su Mario Cusitore ha deciso di eliminarlo e lasciare il programma da single.

A detta dell'ex corteggiatrice, Ida ha preso una decisione saggia: "Probabilmente avrebbe scelto Mario, ma ha deciso di non sceglierlo per tutelarsi".

Brando Ephrikian invece senza mezzi termini ha criticato il modo di fare di Mario Cusitore e di Pierpaolo Siano: "Io non avevo una preferenza per nessuno dei due. Senza nulla togliere a entrambi, semplicemente non rispecchiavano la donna che è Ida". E ancora: "Non li conosco, per quello che ho vissuto non mi sarei comportato così, parlo di uno più dell’altro". Infine l'ex tronista ha rivelato di essere rimasto in ottimi rapporti con Platano, tanto che si sono sentiti pochi giorni fa in occasione del 23° compleanno di lui.

Il percorso di Ida Platano

Ida Platano non è riuscita a trovare il lieto fine all'interno di U&D. Dopo la fine della relazione con Alessandro Vicinanza, Maria De Filippi aveva consentito alla 44enne di salire sul Trono Classico per ritrovare l'amore. Durante il proprio percorso Ida ha dimostrato di avere un certo feeling con Mario Cusitore e Pierpaolo Siano: ma il primo è stato eliminato in seguito all'ennesima segnalazione arrivata alla redazione, mentre il secondo si è auto-eliminato perché convinto che Ida non fosse realmente interessata a lui.

Brando e Raffaella: relazione a gonfie vele

Tra i protagonisti di Uomini e Donne nella stagione 2023/2024 c'è stato anche Brando Ephrikian. Fin dall'inizio del percorso sul Trono Classico il giovane è sembrato essere interessato a Beatrix D'Orsi e a Raffaella Scuotto. Al momento della scelta finale poi Brando ha deciso di lasciare il programma con Raffaella e da quel momento la coppia è diventata inseparabile.

Nonostante i due vivano in due città diverse, appena possibile si ritagliano del tempo per stare insieme. Di recente la coppia ha annunciato che sta pensando di andare a convivere, in modo da vivere maggiormente la quotidianità. Per il compleanno dell'ex tronista la coppia si è regalata una vacanza romantica a Sharm El Sheikh.