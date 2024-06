Il destino di Tommy in Un posto al sole sta per essere finalmente scritto, dopo due anni nei quali questo sfortunato bimbo ne ha passate di ogni. Inaspettatamente, Roberto potrebbe convincere Lara ad allearsi con lui per distruggere Diego e Ida. Tommaso è nato in una realtà povera e difficile da mamma Ida, è stato poi venduto a Lara, che ha dovuto ricorrere a questo subdolo mezzo per far credere a Roberto che fosse suo figlio, quando invece aveva perso il bambino che aspettava. Martinelli non solo ha mentito, ma è arrivata persino a procurare malattie a Tommaso, così che Ferri corresse da lei ogni volta.

Lara ha sbagliato, ha giocato con il fuoco ed è stata condannata. Ora sembra un'altra persona. Serve alla mensa di un convento e pare aver capito i suoi errori, dettati anche da un disturbo di personalità mai trattato. Nelle nuove puntate di Upas Lara avrà un ruolo determinante, perché dovrà decidere se aiutare Ida e Diego, testimoniando a loro favore. Le cose però, potrebbero andare in un modo molto diverso.

Chi è davvero Lara Martinelli

C'è un pezzo di storia di Lara che non è stato mai approfondito a dovere. Il suo vero nome è Loredana e sappiamo che fu costretta a cambiarlo per fuggire dal suo ex compagno manipolatore, che aveva anche due figli. Forse è anche per questo motivo che Lara ha un vuoto affettivo e che soffre per non essere diventata mamma.

Che poi abbia commesso un reato comprando Tommy per legare a sé Roberto è assodato.

Lara è una donna che ha sbagliato ma che ha anche sofferto molto. I suoi comportamenti oltre i limiti sono conseguenza di un disturbo di personalità, probabilmente borderline. Non dimentichiamo, poi, che aver procurato deliberatamente del male a Tommy per avere le attenzioni di Roberto è un chiaro sintomo della sindrome di Munchausen per procura.

Chi si è preso cura di lei? Tutti l'hanno condannata ma mai nessuno ha visto oltre, se non Marina, che ha condiviso con lei il dramma della perdita di un bambino. Martinelli è ancora molto fragile e Roberto lo sa. E sa che può giocare su questo con una nuova strategia, come rivelano le anticipazioni.

Il nuovo piano di Roberto

Vedremo che Diego farà tremare Ida con una folle proposta nelle prossime puntate di Un posto al sole. Gli spoiler non danno però alcun dettaglio in merito. Inoltre, Roberto avrà un nuovo piano volto a tenere con sé il piccolo Tommy. Lara sta pensando se testimoniare o meno a favore di Ida e Diego, ma la sua personalità fragile potrebbe tornare a favore di Ferri.

Roberto sa di avere potere su Lara e non si esclude che la convinca a passare dalla sua parte, ingannandola e facendole credere che sarà la madre di Tommy, se solo metterà fuori gioco Ida. Tutto è da vedere ma ci sembra poco credibile che la faccenda fili liscia come sperano Ida e Diego.