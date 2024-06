Si aprirà con un colpo di scena la prossima settimana di Un posto al sole che nelle puntate del 17 e 18 giugno saranno movimentate dalle ricerche per ritrovare Federico e dal gesto estremo che Alberto sarà in procinto di compiere e di cui non si hanno maggiori dettagli in merito. L'intera vicenda finirà per sciupare il clima felice delle nozze di Clara ed Eduardo, i quali cercheranno di rintracciare il bambino. Persino Niko sarà coinvolto nella vicenda, in quanto impegnato ad elaborare una strategia per far rinsavire il collega. Frattanto, in ospedale, un'altra persona verrà a sapere della grave malattia che ha colpito Luca De Santis.

Federico rapito nel giorno delle nozze di Clara

Avrebbe dovuto essere un giorno felice per la coppia Eduardo e Clara. Dopo che il loro amore ha subito delle battute d'arresto, i due innamorati sono riusciti ad arrivare alle nozze. Nella puntata di lunedì 17 giugno Clara scoprirà che suo figlio è stato rapito da Alberto e questa notizia sciuperà l'allegria nuziale della donna. L'avvocato, non approvando la decisione dell'ex di entrare nel programma di protezione testimoni portando con sé anche il bambino, si renderà protagonista di questo sconsiderato gesto. Sarà così che si daranno tutti da fare per ritrovare Alberto e Federico. Nel frattempo, Luca De Santis sarà tenuto sotto osservazione da Ornella.

Quest'ultima sarà preoccupata che la malattia del dottore possa avere delle gravi conseguenze sui pazienti. A quanto pare, i movimenti di Luca finiranno per essere notati anche da un'altra persona.

Alberto pensa ad un gesto estremo, Niko elabora una strategia

Spazio alla ricerca di Alberto e Federico, nella puntata di martedì 18 giugno.

Niko rifletterà sulla strategia da applicare per convincere il collega a ritornare sui suoi passi, restituendo il bambino alla madre. Sempre più disperato, Palladini sarà sul punto di compiere un gesto estremo pur di non perdere il figlio.

Dopo l'ennesima discussione con Luca, Ornella vuoterà il sacco con Rossella mettendola al corrente della malattia dell'uomo.

A Palazzo Palladini, Manuela si dedicherà appieno al suo progetto del parco archeologico, aiutata da Costabile. Tuttavia, la presenza di quest'ultimo sarà soltanto una distrazione, poiché la donna continuerà a provare dei forti sentimenti per Niko.

Riccardo potrebbe segnalare Luca e fargli perdere il lavoro

La situazione di Luca De Santis sembra destinata a precipitare sempre di più. Una volta che Ornella ha scoperto il segreto sulla malattia del dottore, finirà per informare Rossella della vicenda. Non è da escludere che la giovane Graziani, presto o tardi, possa mettere Riccardo al corrente della situazione. In questo caso potrebbe succedere che il dottor Crovi non tollererà che in ospedale operi un uomo seriamente malato, in quanto potrebbe causare dei grossi problemi. L'ipotesi è che Riccardo possa arrivare al punto da segnalare a chi di dovere della malattia di Luca e fargli perdere il lavoro.