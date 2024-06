Il 3 giugno è stata pubblicata l'intervista che Giorgio Manetti ha rilasciato a Super Guida Tv e tra le dichiarazioni che hanno colpito i fan di Uomini e donne c'è anche quella su un suo eventuale ritorno nel cast del dating. Il cavaliere ha detto di non avere alcun problema con la redazione, ma non riprenderebbe posto nel parterre perché il format è cambiato e non si sentirebbe più a suo agio. Anche se attualmente non ha una compagna, dunque, l'ex di Gemma Galgani non la cercherebbe su Canale 5.

Il chiarimento sul futuro in tv

In occasione del suo debutto come cantante Giorgio Manetti ha concesso un'intervista a Super Guida Tv e tra i temi che ha affrontato c'è anche la sua partecipazione a Uomini e donne e quello su un possibile rientro nel cast dopo tanti anni d'assenza.

A chi gli ha chiesto se si rimetterebbe in gioco nel dating-show del quale è stato protagonista per un lungo periodo, dunque, l'ex cavaliere ha risposto: "Con la redazione non ci sono problemi, diciamo che il problema è il mio perché non mi vedo più seduto lì a cercare l'amore".

"Mi sentirei fuori posto perché il format è cambiato e non mi piace", ha aggiunto l'ex compagno di Gemma prima di precisare che la stima che nutre nei confronti di Maria De Filippi è sempre la stessa nonostante sia al timone di un programma che non apprezza più come un tempo.

L'esperienza nel trono over

Anche se non tornerebbe a Uomini e donne Giorgio pensa di aver lasciato un segno nel cuore dei telespettatori, tant'è che ancora oggi c'è chi lo fermerebbe per strada per fargli i complimenti per come si è comportato quando era un cavaliere del trono over.

"La tv non si è dimenticata di me, eppure è da sei anni che non sono più nel programma", ha spiegato Manetti nell'intervista che è stata pubblicata il 3 giugno.

Quello che nel dating-show era stato ribattezzato "il gabbiano", dunque, pensa di non essere caduto nel dimenticatoio nonostante manchi dal piccolo schermo da molto tempo.

Quando gli è stato domandato se parteciperebbe a qualche altra trasmissione, inoltre, l'ex di Gemma ha risposto che in passato è stato in trattativa per diventare naufrago dell'Isola dei Famosi e che non disdegnerebbe l'esperienza a Tale e Quale Show.

L'amore sotto i riflettori e nella quotidianità

Chi segue Uomini e donne da tanti anni ricorderà Giorgio per la breve e tormentata relazione che ha avuto con Gemma: i due si sono frequentati per otto mesi e in quel periodo in studio non si parlava d'altro.

Visto che non si sentiva corrisposta, però, ad un certo punto Galgani ha deciso di interrompere la conoscenza e questo ha spiazzato Manetti.

Anche se la dama ha provato in ogni modo a riconquistarlo, infatti, il "gabbiano" l'ha sempre respinta perché ormai aveva preso una strada senza avvisarlo in anticipo.

Dopo aver lasciato la trasmissione, inoltre, il cavaliere si è legato ad una signora di nome Caterina e con lei ha fatto coppia per diversi anni.

Terminata anche questa storia d'amore Giorgio dice di non aver più trovato una persona con la quale condividere la quotidianità e che come caratteristiche deve avere la femminilità e la sensibilità.