Nel primo pomeriggio di giovedì 11 luglio, tramite una storia su Instagram il blogger Amedeo Venza ha raccontato un retroscena sulla festa di fine Grande Fratello: "Mirko Brunetti è andato da Greta Rossetti e le ha detto che le donne sono tutte delle poco di buono". Venza ha spiegato di essere restato in silenzio per tutti questi mesi per una questione di rispetto aggiungendo però di non voler più prendere le difese di una persona come Mirko. Brunetti ha iniziato così un botta e risposta con Venza. In una storia su Instagram l'ex concorrente del GF ha scritto: "Spari a zero sulle persone che non ti vanno a genio e a volte difendi persone indifendibili".

Le parole di Amedeo Venza

In una storia su Instagram, l'esperto di gossip Amedeo Venza è dunque tornato a parlare del GF: "Datemi un minuto e vi dico quant'è stato signore Mirko durante la festa di fine programma. Adesso racconto tutto e ci divertiamo".

A seguire Venza ha pubblicato un video in cui ha raccontato: "Alla festa di fine GF c'erano tante persone presenti e questa cosa non me l'ha detta Greta ma altre persone e lui lo sa. Il caro Mirko si è avvicinato a Greta e le ha detto che le donne sono tutte delle poco di buono. In quel momento è arrivato Sergio D'Ottavi e dopo aver visto e sentito tutto è andato da Perla Vatiero e gli ha riferito quanto detto dal fidanzato Mirko. A quanto pare Brunetti voleva inveire contro Sergio".

E ancora: "Sergio ha ragione al 110%. Fino ad oggi sono restato in silenzio per rispetto dei miei amici e di chi mi ha raccontato la cosa, ma ora basta perché le persone devono sapere che persona sei Mirko Brunetti". Venza ha infine tagliato corto criticando alcuni fan del 27enne: "Finché difendevo lui vi andava tutto bene, ma appena lo abbiamo smascherato non vi sta più bene.

Alcune cose sponsorizzate da Mirko sono abbastanza discutibili e lo sapete tutti come lo sa tutta Italia".

Il botta e risposta con Brunetti

In tutto questo è arrivata la risposta su Instagram di Mirko Brunetti. L'ex gieffino ha taggato Venza in una storia Instagram scrivendo: "Il tuo non è Gossip, è cattiveria". In seguito il 27enne ha pubblicato un video in cui ha criticato Venza: "Carissimo Amedeo, non ho mai risposto in tutti questi mesi e non ho mai dato peso a tutte le cattiverie che mi sono state dette, perché per me il GF è finito diversi mesi fa.

Tu inventi e spari a zero su tutte le persone che non ti vanno a genio e a volta difendi persone indifendibili".

La storia in breve

Terminato il reality show di Canale 5 ormai qualche mese fa, la produzione aveva organizzato una festa.

Stando a quanto trapelato dal web in occasione del party era nata una rissa, subito sedata, che aveva coinvolto Mirko Brunetti e Sergio D'Ottavi.

Fino ad oggi però i motivi non erano mai stati rivelati. A questo punto non resta che attendere la versione dei fatti raccontata da Mirko Brunetti sempre che decida di esporsi sulla vicenda.

Mirko, Perla, Greta e Sergio: lo strano intreccio

Lo scorso anno Mirko Brunetti ha partecipato a Temptation Island in coppia con Perla Vatiero, ma al falò di confronto ha deciso di uscire dal programma con la sua tentatrice Greta Rossetti.

Nei mesi successivi Greta e Mirko si sono lasciati e quest'ultimo è poi entrato al GF in qualità di concorrente.

A seguire sono diventate componenti del cast anche Perla Vatiero e Greta dando vita ad un particolare triangolo in casa durato diverse settimane.

Nel momento in cui Brunetti ha deciso di provare a ricostruire il rapporto con la storica fidanzata Perla, Greta ha deciso di voltare pagina con Sergio D'Ottavi.