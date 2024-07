Nel pomeriggio di giovedì 11 luglio c'è stato un botta e risposta tra Mirko Brunetti e il blogger Amedeo Venza. L'ex concorrente del Grande Fratello in una storia su Instagram ha riferito di aver preferito il silenzio in questi mesi ma che ora è stanco: "Capisco che questo è il tuo lavoro, ma tu spari a zero sulle persone che non ti vanno a genio e a volte difendi persone indifendibili".

Le parole di Brunetti

Nel primo pomeriggio di oggi 11 luglio, in una storia su Instagram Mirko Brunetti ha pubblicato un suo scatto e taggando Amedeo Venza ha scritto: "Capisci?

Il tuo non è Gossip ma cattiveria".

A seguire il 27enne di Rieti ha pubblicato un video in cui ha criticato duramente Venza: "Carissimo Amedeo, non ho mai risposto in tutti questi mesi e non ho mai dato peso a tutte le cattiverie che mi sono state dette, perché per me il GF è finito diversi mesi fa. Tu inventi e spari a zero su tutte le persone che non ti vanno a genio e a volta difendi persone indifendibili".

Infine Mirko Brunetti ha sostenuto che ci sono tante persone che si occupano di gossip, ma a differenza di Amedeo Venza lo farebbero senza screditare gli altri: "Tu scarichi la tua cattiveria su persone come me e tanti altri personaggi che non sopporti".

La replica di Venza

La risposta di Amedeo Venza non ha tardato ad arrivare e in una storia su Instagram ha scritto: "Caro Mirko, ho fatto la tua stessa faccia quando ho scoperto che hai mentito.

Pensa cosa succederà quando lo verrà a sapere tutta Italia e continui a farlo".

In una seconda storia il blogger pugliese ha rivelato un retroscena accaduto durante la festa di fine GF: "L'abbiamo smascherato. Questa cosa non me l'ha detta Greta, ma chi era alla festa e lui sa bene chi me l'ha detto. Alla festa lui si è avvicinato a Greta e le ha detto che le donne sono tutte delle poco di buono.

A quel punto Sergio D'Ottavi che è un gran signore si è avvicinato a Perla Vatiero e gli ha riferito cos'ha detto Mirko. Quest'ultimo si è risentito e voleva inveire contro Sergio, follia. Non ho mai detto niente per rispetto dei miei amici e dei diretti interessati, ma le persone devono capire che persona sei".

Gli antefatti del botta e risposta

Da qualche giorno a questa parte Amedeo Venza aveva iniziato a punzecchiare Mirko Brunetti, pur senza fare il suo nome.

Nella giornata di oggi, il blogger ha messo in discussione alcune sponsorizzazioni effettuate dall'ex concorrente del GF, sostenendo che siano poco chiare. In seguito è poi arrivato il botta e risposta esplicito fra i due.