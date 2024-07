Nihan darà fuoco a villa Sezin nelle prossime puntate della seconda stagione di Endless Love. Le anticipazioni spiegano che la protagonista sarà esasperata dalle richieste di Emir, che arriverà a rapire sua figlia per costringerla a tornare a casa con lei. "Non c'è più posto dove tornare ora", dirà Nihan, ma Emir non si darà per vinto, pronto ad essere una famiglia con sua moglie e Deniz.

La disperazione di Nihan e la tranquillità di Emir

Nihan proverà ancora una volta a sfuggire dal controllo di Emir, ma lui non vorrà affatto rassegnarsi alla fine del suo matrimonio.

La donna, incinta di Kemal, scapperà a Londra ed inizierà una nuova vita lontano da tutti. Poco dopo la nascita della piccola Deniz, tuttavia, per Nihan inizierà un nuovo incubo. La protagonista affiderà sua figlia alla baby sitter per recarsi al lavoro, ma al suo rientro non troverà più sua figlia. Nihan capirà subito che a rapire la bambina è stato Emir e lo chiamerà subito: "So che hai mia figlia", urlerà la donna annunciando il suo ritorno a Istanbul solo per riprendere Deniz. Kozcuoğlu all'inizio sarà piuttosto tranquillo e non ammetterà le sue colpe, ma poi ricatterà Nihan, intimandole di tornare a casa con lui ed essere una famiglia con la piccola Deniz.

La protagonista non si lascerà intimidire e andrà a denunciare suo marito, ma il poliziotto, già corrotto da Emir, non le lascerà speranze dicendole che senza alcuna prova non è possibile avviare nessuna procedura.

Nihan in preda alla rabbia si opporrà al poliziotto che la rinchiuderà in una cella, ma a liberarla arriverà subito suo marito, riproponendole di tornare a casa insieme a lui.

Emir continuerà con le minacce

Nihan vivrà momenti di disperazione senza la sua bambina e ancora una volta si sentirà in trappola a causa di Emir. Questa volta, però, la donna combatterà con tutte le sue forze e con una tanica di benzina si recherà a villa Sezin.

Nihan cospargerà di benzina tutta la villa di famiglia e con un accendino darà fuoco a tutto. Vedere i ricordi della sua famiglia in fiamme sarà devastante per la protagonista che a malincuore lascerà la sua casa e andrà via.

Emir raggiungerà sua moglie poco dopo e la rimprovererà per aver dato fuoco alla villa. "Non c'è più un posto dove tornare ora", dirà Nihan a suo marito che in ogni caso resterà impassibile: "Ne comprerò un'altra".

La pittrice chiederà ancora una volta sua figlia a Emir, minacciando di ucciderlo, ma lui non avrà nessuna paura.

La famiglia Sezin travolta dal dolore

Nelle puntate precedenti, la famiglia Sezin è stata distrutta dagli eventi. Ozan è stato trovato privo di vita poco dopo aver scoperto che Zeynep lo ha tradito con Emir, mentre Onder è morto per un attacco di cuore dopo la perdita di suo figlio. Nihan e Vildan hanno attraversato un periodo di profondo dolore e nessuna delle due è tornata a villa Sezin.

Nihan è fuggita a Londra, mentre Vildan ha accettato l'aiuto di Leyla e si è trasferita da lei. Dopo la perdita di Ozan, anche Zeynep ha dovuto fare i conti con un grande dolore, perché ha perso il bambino che aveva in grembo. L'unico a restare lucido è stato Emir che nonostante abbia lottato tra la vita e la morte dopo uno scontro con Kemal ha continuato a portare avanti la sua guerra.