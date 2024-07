Colpo di scena in arrivo nelle prossime puntate della soap Tv Beautiful nel momento in cui Bill Spencer arriverà a chiedere a Sheila di sposarlo. Lo rivelano le anticipazioni riguardanti ciò che andrà in onda su Canale 5 dal 22 al 28 luglio 2024 dove si scoprirà che in realtà il magnate non ha perso il senno ma sta fingendo di amare Sheila per riuscire a incastrarla e a farla finire in carcere, e che tutto fa parte di un piano ben studiato dallo stesso Spencer insieme a Ridge e all'FBI.

Bill, Ridge e l'FBI vogliono incastrare Sheila Carter

La nuova settimana di programmazione ripartirà dal momento in cui Liam verrà a sapere che Hope ha deciso di riassumere Thomas contro il suo parere.

Liam inoltre, sarà pure preoccupato per il padre Bill, che si ostinerà a vivere insieme a Sheila Carter. Il magnate continuerà ad andare dritto per la sua strada e farà pressioni su Sheila affinché lei gli racconti qualcosa sul suo passato. Le insistenze di Spencer preoccuperanno la madre di Finn che avrà timore che lui abbia scoperto che lo ha tradito con Deacon. In realtà Spencer avrà uno scopo ben preciso: far confessare a Sheila uno dei crimini del suo passato per farla poi finire in prigione una volta per tutte.

I sentimenti che Bill professa per Sheila sono in realtà un bluff e lo si capirà meglio quando il magnate si ritroverà insieme a Ridge e ad alcuni agenti dell'FBI. Si scoprirà infatti che tutto fa parte di un piano ben preciso studiato per incastrare la madre naturale di Finn.

Bill chiede a Sheila di sposarlo ma è tutto un bluff

Bill confiderà a Ridge di quanto sia stato difficile dover mentire alla sua famiglia ma Forrester lo incoraggerà a continuare la farsa per smascherare Sheila. Anche l'agente Chen dell'FBI ricorderà ai due il motivo per il quale staranno facendo tutti questi sacrifici. I tre intanto, osserveranno attraverso i monitor, ciò che Sheila starà facendo in casa di Spencer.

La donna ovviamente sarà ignara di essere spiata da telecamere e microfoni e risponderà ad una chiamata di Deacon. Bill a questo punto, confiderà a Ridge di voler chiedere a Sheila di sposarlo. In questo modo secondo il magnate, la donna capirà di potersi fidare ciecamente di lui e potrebbe quindi confessargli i suoi crimini passati.

Spencer passerà dunque all'azione e comincerà a fare la proposta di matrimonio alla madre di Finn. Lei però lo interromperà e gli chiederà quali siano le condizioni. Spencer le farà intendere che la vorrà sposare solo e unicamente perché la ama. Sheila chiederà del tempo prima di dare una risposta e se ne andrà a casa di Deacon.

Beautiful non va in vacanza

La soap Tv americana continuerà a tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5 per tutta l'estate. Niente vacanze per Beautiful che continuerà a essere trasmessa tutti i pomeriggi a partire dalle ore 13:40. Questo sceneggiato sembra non subire il passare il tempo visto che dal 1991 ad oggi, resta una delle serie più viste del pomeriggio della Tv generalista italiana con oltre due milioni di telespettatori a puntata.