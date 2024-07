Hakki dirà addio ad Asu con una lettera nella puntata di Endless Love in onda lunedì 29 luglio. Le anticipazioni spiegano che Asu piangerà: "Non seguirmi, moriró comunque. Adesso sei sola". Lo zio spiegherà a sua nipote che era necessario metterla di fronte a Emir: "Non volevo sacrificarti, sei nata vittima". Asu, che aveva sempre contato sullo zio Hakki, si sentirà abbandonata e non saprà come comportarsi. Soltanto Tufan resterà dalla sua parte ed è a lui che la donna si rivolgerà per capire cosa fare.

La delusione negli occhi di Asu

Asu tornerà a casa e noterà che suo zio Hakki è sparito nel nulla.

La ragazza vedrà la cassaforte aperta e il letto intatto e capirà che l'uomo è andato via. Per Asu ci sarà una lettera da parte di Hakki che spiegherà tutto e che lascerà la ragazza in lacrime. "Stiamo diventando vittime l'uno per l'altra", esordirà lo zio nella lettera, Hakki spiegherà che a volte è necessario sacrificare anche i propri figli, riferendosi alla trappola che l'ha messa faccia a faccia con suo fratello Emir. "Non volevo sacrificarti, sei nata vittima", leggerà Asu con gli occhi pieni di lacrime, "Ti ho dato una pistola, avresti potuto essere l'assassina di tuo fratello". Lo zio Hakki raccomanderà a sua nipote di uccidere se necessario, ricordandole che anche se è nata come un sacrificio non dovrebbe morire come tale.

Nessun senso di colpa trasparirà dalle parole di Hakki che al contrario giustificherà la sua scelta di rivelare ad Emir l'identità di sua sorella come un insegnamento di vita.

Hakki deciso a vendicarsi di Galip

"Tuo padre era un tiranno", continuerà Hakki riferendosi a Galip, e ha educato Emir come la sua ombra. L'uomo spiegherà ad Asu che lei era diventata un problema per lui, perché non avrebbe mai potuto rinunciare a Kemal per la sua vendetta.

"Ora devo affrontare Galip da solo per la vendetta di tua madre", annuncerà Hakki nel suo addio, precisando di aver portato con sé ogni prova atta a distruggere la famiglia Kozcuoğlu. "Non seguirmi, morirò comunque" scriverà Hakki che a causa della sua malattia non avrà ormai molto tempo da vivere. "Adesso sei sola, non dimenticare che sei un angelo della vendetta", con queste parole lo zio saluterà per sempre sua nipote.

Ancora scossa, Asu chiamerà Tufan per informarlo della scelta di Hakki e capire il da farsi.

Asu ha aiutato Kemal a denunciare Emir

Nelle puntate precedenti, Asu ha chiesto ad Hakki di mettere fine ai giochi contro Emir per salvarsi. La ragazza, infatti, ha capito che sia Kozcuoğlu che Kemal erano sulle tracce del misterioso fratello ed erano a un passo dall'arrivare a lei. Asu ha proposto ad Hakki di sfruttare il video in loro possesso per far arrestare Emir, ma lui non ha accettato. Nonostante il rifiuto, Asu ha seguito il suo istinto e dopo aver rubato la chiavetta a Hakki l'ha consegnata a Tufan per farla arrivare a Kemal. Lo zio Hakki non ha potuto perdonare questo affronto e ha organizzato una trappola per sua nipote, attirando Emir nella sua stessa stanza e rivenandolgi che è lei la sorella che cercava.