Emir si troverà faccia a faccia con Asu e capirà che è sua sorella nelle puntate di Endless Love dal 22 al 26 luglio. Le anticipazioni spiegano che Hakki tenderà una trappola a sua nipote, per far emergere la verità sul legame con Emir, ma le novità non finiranno qui. Dopo la denuncia di Kemal, infatti, la polizia farà irruzione alla festa di beneficenza e arresterà Ozan ed Emir.

La richiesta di Asu e il rifiuto dello zio Hakki

Una settimana molto importante attende i telespettatori di Endless Love che assisteranno all'arresto di Ozan ed Emir durante la festa di beneficenza organizzata da Nihan.

Tutto avrà inizio quando Asu proporrà allo zio Hakki di mettere fine alla guerra in corso e consegnare a Kemal le prove che incastrano Emir. In questo modo, Kozcuoğlu finirebbe in prigione e Soydere non le darebbe più la caccia. Lo zio Hakki rifiuterà la proposta di sua nipote, deciso ad andare avanti con la sua guerra contro i nemici, ma Asu si servirà di Tufan per proseguire sulla sua strada. Con le prove del video, Kemal si recherà dal suo amico poliziotto per chiedergli di arrestare Emir e di avere un occhio di riguardo nei confronti di Ozan. Soydere gli spiegherà che il ragazzo non è altro che una vittima di suo cognato, mentre Kozcuoğlu è il vero responsabile della morte di Linda. Kemal chiederà anche che l'arresto avvenga con discrezione, soprattutto per la fragilità di Ozan che non sopporterebbe di sentirsi al centro di uno scandalo.

La scoperta di Emir e l'arrivo della polizia

I patti tra Kemal e il poliziotto non saranno affatto rispettati, perché le forze dell'ordine irromperanno proprio durante la festa di beneficenza. Gli agenti arresteranno Ozan, tra l'incredulità e la disperazione della sua famiglia e andranno subito a cercare Emir. Quest'ultimo si troverà negli archivi aziendali con Asu che a causa di una trappola tesa da Hakki si troverà in quella stanza per cercare dei documenti.

In questa occasione Emir scoprirà che Asu è sua sorella e non esiterà a minacciarla, ma proprio in quel momento arriverà la polizia per arrestarlo. Fuori dal commissariato, Kemal dovrà affrontare i Sezin e i suoi fratelli che lo incolperanno di aver rovinato la reputazione della famiglia. Soydere chiederà a Zehir di proteggere Leyla e la sua famiglia, consapevole del fatto che Emir si vendicherà di lui facendo leva sui suoi affetti più cari.

Asu aveva Kemal ed Emir sulle sue tracce

Nelle puntate precedenti, la situazione per Asu è precipitata. La ragazza si è resa conto di essere sul punto di essere scoperta, perché sia Emir che Kemal le stanno dando la caccia dopo la morte di Nazif. Hakki, tuttavia, non è per niente disposto a rinunciare alla sua vendetta per proteggere sua nipote e per questo ha studiato una trappola per far incontrare Asu ed Emir e metterli di fronte alla verità. L'arresto di Ozan ha segnato per sempre le vite di Kemal e Nihan e la frattura tra loro da questo momento in poi diventerà insanabile. Kemal ha agito in buonafede, sperando che facendo arrestare Kozcuoğlu avrebbe avuto la libertà di vivere finalmente il suo amore con Nihan, ma la donna non la pensa affatto così. Nihan ha più volte chiesto a Kemal di non fare nulla che potesse mettere in pericolo la libertà di Ozan e per questo non lo perdonerà.