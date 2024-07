Nella puntata della Serie TV Endless Love in onda lunedì 8 luglio 2024, l'auto con a bordo Emir e la moglie Nihan si schianterà contro un albero. Fortunatamente per i due protagonisti non ci saranno gravi conseguenze mentre Zeynep riuscirà a fuggire grazie ad Asu dalla clinica dove era stata portata su ordine di Emir per abortire.

Emir costringe Zeynep ad abortire ma lei fugge dalla clinica

La prima puntata della settimana riprenderà dal momento in cui Emir e Nihan si metteranno in macchina per fare ritorno a casa dopo aver passato alcune ore in campagna.

Kozcouglu nel frattempo, avrà dato ordine a Tufan di portare Zeynep in una clinica per farla abortire. Emir infatti, non avrà intenzione di diventare padre di un bambino che non sia di Nihan. Si ripeterà quindi la scena già vista con Asu, anche lei costretta ad abortire dal suo amante. Zeynep però, approfittando di un momento di distrazione di Tufan, riuscirà a fuggire dalla clinica prima che sia troppo tardi e lo farà grazie all'aiuto di Asu. Le due donne poi incontreranno Kemal, al quale Zeynep chiederà ospitalità per qualche giorno. Non gli racconterà la verità, ma gli farà credere di aver bisogno di una pausa per allontanarsi dalle tensioni che sta vivendo in famiglia a causa di Vildan.

L'auto di Emir e Nihan finisce contro un albero

Kemal ovviamente non sospetterà che Zeynep gli stia mentendo e la accoglierà a braccia aperte in casa sua. Nihan e Emir invece, durante il tragitto per tornare a casa, avranno un incidente. L'auto sulla quale staranno viaggiando sbanderà improvvisamente e si schianterà contro un albero.

Dando uno sguardo alle trame successive di Endless Love, si verrà a sapere che i due coniugi non riporteranno gravi conseguenze. Kozcouglu sospetterà che qualcuno abbia sabotato l'auto con l'intento di ucciderlo e i suoi sospetti ricadranno su Kemal. Quest'ultimo respingerà ogni accusa e, a questo punto, Emir penserà che sia il fratello misterioso a voler attentare alla sua vita.

Il punto sugli ascolti di Endless Love

Endless Love continuerà ad andare in onda per tutto il periodo estivo solo in daytime dal lunedì al venerdì, occupando lo slot orario che va dalle 14:10 alle 14:45. Subito dopo andranno in onda gli episodi inediti della nuova soap Tv turca My Family, che debutterà su Canale 5 proprio lunedì 8 luglio. Mai come in questo 2024, Mediaset ha deciso di puntare sulle serie turche, nella speranza di bissare il successo ottenuto con Terra amara. Guardando i dati Auditel di Endless Love, lo scopo è stato raggiunto, visto che lo sceneggiato con protagonisti Nihan e Kemal, tiene incollati al televisore una media di 2,1 milioni di telespettatori ogni puntata.