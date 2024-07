Nazif cadrà nella trappola di Hakki e verrà ucciso da Tufan nella puntata di Endless Love di martedì 16 luglio. Le anticipazioni raccontano che Nazif rapirà Nihan, e Kemal ed Emir correranno a salvarla. Durante un duro faccia a faccia tra Kozcuoğlu e Nazif, Tufan farà esplodere un colpo di arma da fuoco come gli aveva ordinato Hakki.

I falsi consigli di Hakki a Nazif

Nazif si sentirà in trappola quando capirà che Kemal ed Emir sono sulle sue tracce, ma commetterà un grande errore. Certo di potersi fidare di lui, telefonerà a Hakki in cerca di aiuto e sarà tradito proprio dallo zio di Asu.

L'imprenditore consiglierà a Nazif di chiamare Emir e dargli appuntamento per rivelargli chi è il suo ricattatore, raccomandandogli di farsi scudo con Nihan per proteggersi. Nazif eseguirà alla lettera gli ordini di Hakki e dopo aver attirato in una vecchia centrale elettrica Nihan, le punterà un'arma contro e la prenderà in ostaggio per tenere in pugno Emir. Nel frattempo Kemal, preoccupato per aver visto la ragazza allontanarsi dall'azienda dopo una telefonata sospetta, deciderà di seguirla. Soydere proverà a entrare nella centrale dal tetto e approfitterà di un momento di distrazione di Nazif per colpirlo alle spalle. Kemal e Nihan si daranno alla fuga, ma Nazif si rialzerà poco dopo, pronto a inseguirli con la sua pistola.

Emir e Kemal uniti per proteggere Nihan

Quando arriveranno fuori dall'edificio, Nihan dirà a Kemal che non vuole lasciare Emir da solo, perché Nazif sicuramente gli farebbe del male. Soydere, allora, deciderà di restare per poter intervenire in caso di bisogno. Emir e Nazif avranno un duro confronto ricco di tensione in cui Kozcuoğlu chiederà se il ricattatore sia anche suo fratello.

Nazif confermerà a Emir che a ricattarlo è suo fratello, ma quando sarà sul punto di dirgli il suo nome, un colpo di pistola interromperà tutto. Nazif crollerà ferito e a sparare il proiettile contro di lui sarà Tufan, per ordine di Hakki. Quest'ultimo aveva teso una trappola e aveva spinto Nazif a chiamare Emir solo per sbarazzarsi di lui.

Nazif avrà appena il tempo per dire a Emir e Kemal che qualcuno lo ha tradito, ma non riuscirà a dire loro il nome di Hakki perché morirà subito dopo. Nel frattempo Tufan comunicherà a Hakki la riuscita del piano, riconquistando la sua fiducia.

Tufan deciso a far fuori Emir

Nelle puntate precedenti, Nazif è stato assoldato da Tufan per uccidere Emir provocando un incidente stradale. L'uomo si è avvicinato all'auto di Kozcuoğlu e ha manomesso i freni, ignaro che di lì a poco l'imprenditore sarebbe salito in auto con la moglie. Emir e Nihan si sono recati in campagna e solo allora Nazif si è accorto che sarebbe stato troppo tardi per salvare la signora Sezin. Tufan si è infuriato con il suo collaboratore, ma fortunatamente l'incidente non ha avuto gravi conseguenze. Nazif ha subito chiamato i soccorsi e Nihan ed Emir sono stati subito meglio.