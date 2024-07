Emir e Kemal si daranno da fare per salvare Nihan, presa in ostaggio da Nazif nelle puntate di Endless Love dal 15 al 19 luglio. Le anticipazioni spiegano che la pittrice scapperà con Soydere, ma quando arriverà Emir aspetterà perché sarà preoccupata per lui. Nazif sarà sul punto di rivelare a Emir chi è il ricattatore e il mandante dell'incidente, ma in quel momento Tufan sparerà da lontano e toglierà la vita a Nazif.

Il piano di Hakki per sbarazzarsi di Nazif

Kemal e Zehir indagheranno su chi abbia potuto causare l'incidente di Nihan ed Emir e arriveranno a Nail, un uomo costretto in sedia a rotelle.

Pensando a un falso allarme, Soydere e il suo collaboratore andranno via, ignari del fatto che a manomettere l'auto di Emir sia stato il fratello di Nair. Nazif. Quest'ultimo chiamerà ad Hakki in cerca d'aiuto e l'imprenditore gli suggerirà un piano da mettere in atto. Nazif seguirà alla lettera le istruzioni di Hakki e telefonerà a Nihan dandole appuntamento ad una vecchia centrale telefonica per rivelarle delle cose importanti su suo marito. Successivamente, Nazif telefonerà ad Emir invitandolo allo stesso posto per rivelargli chi lo sta ricattando. Kemal ascolterà la telefonata di Nihan e a sua insaputa la seguirà, temendo che possa essere in pericolo. Nazif prenderà Nihan in ostaggio fino all'arrivo di Emir, ma Kemal riuscirà ad introdursi nell'edificio per tentare di salvarla.

Soydere colpirà alle spalle Nazif e scapperà via con Nihan, proprio quando arriverà Kozcuoğlu.

Tufan eseguirà gli ordini di Hakki

Nihan chiederà a Kemal di non lasciare suo marito con Nazif che è armato e potrebbe essere molto pericoloso. Soydere deciderà di tenere la situazione sotto controllo restando in disparte pronto ad agire, ma non ce ne sarà bisogno.

Tra Emir e Nazif ci saranno momenti di altissima tensione e Kozcuoğlu chiederà al rapitore chi sia suo fratello. Nazif sarà sul punto di dirglielo ma Tufan gli sparerà da lontano e gli impedirà di parlare. "L'operazione è completata, signore", comunicherà Tufan ad Hakki che si dirà soddisfatto. In questo modo, Tufan guadagnerà nuovamente la fiducia dell'imprenditore dopo l'ultimo periodo di incomprensioni.

L'incidente di Emir e Nihan

Nelle puntate precedenti, Emir ha portato Nihan in campagna per farle una sorpresa. Sulla strada del ritorno, Kozcuoğlu si è accorto di non aver più il controllo dell'auto perché i freni erano stati disattivati. Emir e sua moglie sono andati a sbattere contro un albero, ma fortunatamente non hanno riportato gravi ferite. Quando sono arrivati i soccorsi, Emir si è convinto che dietro l'incidente c'era qualcuno che ha chiamato l'ambulanza, visto che nessun altro poteva sapere del loro incidente. Kozcuoğlu ha chiesto a suo padre di indagare per risalire al suo ricattatore, certo che si tratti di suo fratello. Anche Kemal ha iniziato delle ricerche con Zehir sperando di arrivare per primo al fratello di Emir e salvargli la vita come aveva promesso alla signora Mujgan.