Le anticipazioni della puntata di Endless in onda su Canale 5 martedì 16 luglio 2024, rivelano che Nihan, Emir e Kemal verranno portati in commissariato per rilasciare una deposizione in merito alla morte di Nazif. Quest'ultimo verrà ucciso da una persona ancora sconosciuta proprio mentre stava tenendo in ostaggio Nihan. Il Commissario incaricato delle indagini sospetterà che Emir non abbia raccontato tutta la verità su quanto accaduto.

Nazif viene ucciso mentre tiene in ostaggio Nihan

La trama del 16 luglio riprenderà dal momento in cui Nazif darà appuntamento a Emir presso la centrale telefonica, dicendogli di voler rivelare il nome di chi lo ricatta da cinque anni.

Nazif, però, per proteggersi da un possibile colpo basso di Kozcouglu darà appuntamento nello stesso luogo anche a Nihan. Kemal, per puro caso, ascolterà la conversazione tra la sua ex e Nazif e deciderà di seguirla. Le anticipazioni a questo punto, rivelano che Nihan non appena arriverà nei pressi della centrale telefonica verrà presa in ostaggio da Nazif. Emir e Kemal uniranno le forze per salvare la donna, ma mentre stanno per riuscirci, Nazif verrà colpito da diversi colpi di arma da fuoco. L'uomo morirà poco dopo, e nessuno riuscirà a capire chi abbia sparato.

Nihan, Emir e Kemal vengono portati in commissariato per la deposizione

Qualcuno da lontano avrà fatto fuoco uccidendo Nazif, impedendogli di fatto di rivelare ad Emir il nome del ricattatore.

Kemal chiamerà la polizia, che interverrà tempestivamente portando poi Nihan, Emir e Kemal in commissariato per ascoltare la loro versione dei fatti sull'accaduto. La deposizione del marito di Nihan non convincerà molto il Commissario, il quale sospetterà che l'uomo non abbia raccontato tutta la verità sulla dinamica dell'omicidio di Nazif.

Il poliziotto si riprometterà di indagare più a fondo per capire come si sono svolti realmente i fatti. Dando uno sguardo alle trame successive, dopo quanto accaduto, Asu temerà che Emir scopra la sua vera identità, ovvero che in realtà lei è sua sorella.

Endless Love sospesa nel weekend per tutta l'estate

Endless Love per tutto luglio e agosto andrà in onda su Canale 5 solo dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:10.

Sospesi gli appuntamenti del sabato e della domenica e che avevano tenuto compagnia ai telespettatori nei mesi scorsi, così come quello del venerdì in seconda serata. Nonostante il periodo estivo, la soap tv turca continua a tenere incollati al televisore ogni pomeriggio una media di 2 milioni di spettatori, per uno share che si aggira intorno al 20%. Dati che fanno di questo sceneggiato uno dei programmi più visti del pomeriggio della Tv generalista.