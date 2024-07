Nelle puntate della soap tv Endless love che andranno in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto Emir non sarà presente in una riunione in ufficio e Kemal sarà soddisfatto per l'assenza del rivale. Nel frattempo però Soydere resterà spiazzato dalla decisione di Nihan di sostituire suo marito in azienda.

Spazio anche alle vicende di Asu, che svelerà a Fehime e Huseyin che Tarik è un assassino, mentre Vildan diffonderà informazioni su internet che causeranno problemi a molte persone. Kemal inoltre noterà che fra Asu ed Emir c'è tensione e chiederà chiarimenti su cosa stia succedendo fra di loro.

Emir è assente durante una riunione aziendale

Emir non sarà presente in una riunione e Kemal sarà soddisfatto per l'assenza di Kozcuoglu, ma la sua gioia durerà poco. Nihan infatti spiazzerà il suo ex fidanzato quando, a sorpresa, deciderà di assumere il ruolo di suo marito nell'azienda di famiglia durante la sua assenza.

Asu intanto parlerà con i coniugi Soydere e rivelerà a Fehime e Huseyin che Tarik è un assassino, mentre Vildan diffonderà su internet delle informazioni che causeranno problemi a tutti, ma le anticipazioni non chiariscono che tipo di notizie farà trapelare in rete la signora Sezin.

Zeynep chiede un incontro ad Asu

Zeynep invece chiederà ad Asu di incontrarsi per parlare e all'appuntamento si presenterà anche Emir.

Kozcuoglu, una volta arrivato, porterà via la nipote di Hakki, mentre Zehir osserverà a distanza la donna e rivelerà a Kemal dove verrà portata da Emir e si recherà sul posto. Soydere noterà la tensione fra Kozcuoglu e Asu e chiederà chiarimenti a entrambi, Alacahan quindi affermerà di avere scoperto che - secondo Nihan - il padre del bambino di Zeynep sarebbe Emir.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Tufan ha ucciso Nazif

Nelle precedenti puntate di Nihan aveva rinunciato alla fuga con Kemal a causa dell'ennesimo ricatto di suo marito. Kozcuoglu infatti aveva fatto accoltellare Leyla e aveva minacciato di uccidere uno a uno tutte le persone care a Soydere. Zeynep invece aveva lasciato la villa dei Sezin ed era andata a vivere a casa di suo fratello, mentre Fehime aveva visto le valigie di sua figlia a casa di Kemal e aveva scoperto che la ragazza aveva problemi con sua suocera.

Spazio anche alle vicende di Tufan, che per proteggere la vera identità di Asu aveva ucciso Nazif, mentre la nipote di Hakki aveva sempre più paura che Emir scoprisse che lei è la misteriosa ricattatrice, nonché sua sorella. Leyla intanto era tornata a occuparsi dell'azienda di famiglia ed era riuscita a tornare a vivere nella sua abitazione, suscitando la rabbia di sua sorella.