Alberto seguirà Clara per scoprire dove abita e studierà una vendetta contro Sabbiese nelle puntate di Un posto al sole dal 29 luglio al 2 agosto. Le anticipazioni spiegano anche che Claudia penserà di lasciare Napoli mentre la crisi tra Guido e Mariella sembrerà insanabile. Infine, Roberto proverà a screditare ancora una volta Ida.

L'idea di Alberto Palladini

Dopo aver incontrato Federico, Alberto avrà un'idea e deciderà di seguire Clara per scoprire il luogo segreto in cui abita con Sabbiese. Palladini inizierà a tramare la sua vendetta contro Eduardo proprio quando quest'ultimo e Clara si sentiranno al sicuro e a pochi giorni dal parto.

Nel frattempo, Mariella sarà pronta a riconquistare Guido, ma quest'ultimo farà un nuovo passo falso. La crisi tra i due coniugi sembrerà ormai insanabile perché tutti i tentativi di Mariella saranno vani e Guido penserà di allontanarsi per qualche giorno.

Claudia, invece, valuterà l'idea di lasciare Napoli. Saranno giorni complicati anche per Filippo che fino all'ultimo spererà che Roberto non riesca ad acquistare la radio. Marina, invece, si darà da fare per aiutare suo marito, ancora frustrato per il piccolo Tommaso. Il processo per l'affidamento del bambino si farà sempre più vicino e Roberto farà un'altra mossa per screditare Ida.

La famiglia Poggi in partenza per la Sicilia

Ci sarà spazio anche per trame più leggere con la famiglia Poggi in partenza per la Sicilia.

Nonostante i programmi fatti in largo anticipo, però, Niko avrà un improvviso ripensamento e chiederà a Jimmy di appoggiarlo. Giulia, suo figlio e suo nipote rischieranno di dire addio al loro viaggio in Sicilia con la famiglia riunita. Nel frattempo Bice e Massaro saranno protagonisti di un forte litigio che si ripercuoterà anche sul rapporto tra Rosa e Marika.

Le due amiche rischieranno di allontanarsi, mentre tra Bice e Mariella tornerà il sereno. Marika e Bice saranno vicini in spiaggia e questo causerà ancora una volta degli scontri, mentre Manuel e Rosa torneranno a casa anche se il bambino non ne sarà felice.

Il momento buio di Alberto

Nelle puntate precedenti, Alberto ha attraversato un momento molto buio a causa della distanza da Federico.

Il bambino, infatti, ha lasciato Napoli con Clara ed Eduardo per iniziare una nuova vita altrove.

Consapevole che il programma di protezione non gli avrebbe permesso di vedere suo figlio quando avrebbe voluto, Alberto è caduto nella disperazione. L'avvocato ha trovato rifugio nell'alcol e ha messo anche in pericolo la vita di Luca durante uno spericolato viaggio in macchina con lui. Dopo questo brutto episodio, Alberto ha però trovato proprio in De Santis un sostegno e un amico con cui sfogarsi.