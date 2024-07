Tensione altissima nelle nuove puntate turche di Endless love (Kara Sevda) con Nihan sul punto di scoprire la verità sulla morte del fratello. Emir, lasciando la festa in suo onore per qualche minuto, andrà nello studio per riascoltare gli audio di Ozan: ''Zeynep cosa fai ti prego fermati''. Queste le ultime parole del povero Sezin. Nihan entrerà proprio in quel momento e per poco non sentirà a sua volta le parole disperate del fratello. Nel frattempo, Kemal riuscirà a raggiungere Zeynep, scappata in preda al panico.

Nihan sul punto di scoprire gli audio di Ozan

Emir, durante la sua festa di compleanno organizzata da Nihan, si troverà davanti Zeynep che, ore prima, gli aveva fatto un regalo prezioso con la proposta di cambiare vita con lui. Emir sarà sorpreso di vederla alla villa ma verrà a sapere che è stata proprio Nihan a invitarla.

Intanto, Asu avrà modo di parlare con Tufan, che le rivelerà di non aver mai avuto intenzione di rendere pubbliche le prove che la incastrerebbero. La sua vera identità non sarebbe mai venuta alla luce. La vera intenzione era metterla alla prova, per capire quanto ci tenesse a lui. ''Mi hai venduto al nemico'' le dirà, consegnandole la chiavetta con le foto tanto temute.

In tutta questa confusione, Emir capirà che è successo qualcosa di grave e così andrà nel suo studio.

Accenderà il pc e inserirà la chiavetta, ascoltando gli audio delle ultime parole di Ozan: ''Ti prego Zeynep cosa fai, fermati''. In quel momento, entrerà nella stanza Nihan.

La freddezza di Emir e la paura di Zeynep

Nihan chiederà a Emir come mai abbia lasciato la festa a metà e noterà che ha qualcosa in mano: ''Che cosa tieni lì'' gli chiederà.

''Nulla'' sarà la sua risposta. Nihan gli accarezzerà la mano, determinata a portare avanti il suo piano ma Emir, mantenendo quanta più freddezza possibile, la fermerà: ''Non giocare con me''.

Zeynep, nel frattempo, sarà in fuga dalla villa. Kemal la inseguirà e la troverà davanti alla porta della casa dei loro genitori: ''Perché stai scappando da me, che cosa mi nascondi''.

Zeynep troverà la prima scusa possibile e sposterà l'attenzione sul fatto di essere andata alla festa Kozcuoglu.

Kemal cadrà nella sua abile arte manipolatoria e non sospetterà minimamente che la paura di Zeynep sia legata al fatto che è stata lei a entrare nella stanza di Ozan per fargli del male.

Zehir è riuscito a portare a termine il piano di Kemal

Poco prima, Zehir si è intrufolato nello studio di Emir per aprire la cassaforte e trasferire i dati della chiavetta usb sul pc. Il piano è riuscito e Kemal ha scoperto che Ozan non si è tolto la vita ma è stato ucciso. Zeynep, che ha ascoltato la telefonata del fratello, ha avuto un attacco di panico ed è fuggita dalla villa.