Zafer rischierà di andarsene per sempre nelle prossime puntate de La rosa della vendetta. Ci sarà una brutta lite con Armağan, che l'accuserà di essere un mostro, viste tutte le malignità che sta mettendo in atto contro Deva: se non fosse stato per Gülcemal, probabilmente la ragazza sarebbe anche potuta morire. Zafer non riuscirà a reagire davanti alla rabbia del figlio e verrà colpita da infarto: la sua vita sarà in bilico.

Zafer di nuovo contro Deva, ma anche Armağan rischia di morire

Armağan si renderà conto della malvagità della madre Zafer.

Per anni ha vissuto come all'interno di una bolla, senza capire chi aveva realmente al suo fianco. Le prime avvisaglie arriveranno quando Armağan scoprirà che Zafer è anche la madre di Gülcemal e Gülendam. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la mamma, da giovane, ha deciso di abbandonare i figli in tenera età solo per scappare con il suo amante.

Successivamente ci sarà l'attacco che Zafer sferrerà ai danni di Deva, che la porterà quasi alla morte. Anche Armağan resterà coinvolto nella vicenda e solo grazie all'intervento di Gülcemal i due riusciranno a salvarsi.

Armağan non tollera che Gülcemal abbia ucciso il padre

Quel Gülcemal che Armağan tanto odia, visto che ha scoperto che, oltre a essere suo fratello, è stato lui a uccidere suo padre Mustafa colpendolo dritto al cuore.

Anche in questo caso al ragazzo non è stata raccontata tutta la verità, visto che la madre per tutta la vita gli ha detto che il padre era deceduto a causa di una grave malattia.

Armağan inizierà a fare fatica e a non capire di chi fidarsi: la madre che l'ha cresciuto, ma che alla fine si è rivelata una persona maligna, o quel fratello ritrovato, ma che negli anni gli ha portato via suo padre?

A ogni modo vorrà proprio confrontarsi con la madre. Andrà a casa sua, ma non avrà intenzione di entrarci, così l'attenderà nel cortile.

Il malore di Zafer

"Chiami Gülcemal 'mostro', ma ti sei guardata? Tu sei peggio, il vero mostro qua sei tu", esordirà Armağan senza risparmiarsi mentre esprime a sua madre tutto il suo dolore.

"Deva e io siamo sopravvissuti solo grazie a Gülcemal, che tu definisci 'serpe'. Grazie a te devo la mia vita all'assassino di mio padre", proseguirà Armağan affranto dal dolore.

Zafer inizierà a sentirsi male e sentirà una forte fitta al braccio sinistro e più Armağan continuerà a inveire contro di lei, più il dolore si farà forte. Lentamente Zafer crollerà a terra, proprio ai piedi di Armağan. Lui nonostante noti questa scena non si fermerà, anzi continuerà ad aggredirla, fino a quando Zafer perderà i sensi.

Zafer verrà colpita da infarto. "Mamma svegliati", continuerà a ripetere Armağan, e subito Emrullah allerterà i soccorsi. La situazione sembrerà grave e Zafer rischierà seriamente di morire.