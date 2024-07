Curro scoprirà che Martina è rinchiusa in manicomio dopo essere tornato dal fronte insieme a Manuel. Le anticipazioni de La Promessa delle puntate in onda in Spagna vedono i due amici di fronte a nuove difficoltà alla villa, dove regna un'atmosfera tesa. Curro si metterà contro Margarita e Ayala, e sarà deciso a salvare la povera Martina, che nel frattempo non riesce nemmeno a dormire per la paura di Juana, la sua compagna di stanza del tutto imprevedibile.

Manuel e Curro sono salvi, La Promessa in subbuglio

A dispetto di ogni previsione Manuel e il suo compagno di sventura riusciranno a tornare a casa dopo mesi passati al fronte.

Non realizzeranno il loro sogno di riabbracciare le donne che amano. Manuel non troverà Jana al palazzo, perché impegnata a tenere nascosta Pia nella grotta, con Petra alle sue calcagna.

Pochi giorni prima Martina ha scritto una lettera disperata a Curro nella speranza che potesse venire a salvarla al sanatorio nel quale è rinchiusa per il ricatto di Ayala. Curro è tornato e ha scoperto tutto quello che è successo.

Il giovane incontrerà invece il capitano de La Mata, realizzando che in sua assenza nulla è cambiato se non in peggio. Come se non bastasse, verrà a sapere che Martina è ricoverata in un manicomio perché Ayala l'ha accusata di averla avvelenata.

Martina ha paura di Juana, Curro vuole salvarla

Martina riuscirà a parlare con il medico nella speranza che capisca che non è affetta da alcuna patologia mentale e che se si trova in quel posto per colpa di un ricatto. Il dottore non le crederà, interpretando il suo racconto come un delirio.

Martina non solo dovrà sottoporsi alle cure senza il suo consenso, ma anche tenere a bada la sua compagna di stanza, instabile e con comportamenti alquanto bizzarri.

Per non far precipitare la situazione, Martina cercherà di andare d'accordo con Juana e sperare che non la aggredisca per l'ennesima volta.

Intanto al palazzo Curro, avrà modo di parlare con Margarita e prenderà una decisione drastica riguardo Martina: la porterà fuori dal sanatorio.

I ricordi e la paura di Curro

Curro, a differenza di Margarita, sa bene cosa vuol dire essere ricoverati in sanatorio, termine per mascherare ciò che quel luogo è davvero: un manicomio.

Lo sa perché Eugenia, la donna che ha creduto essere sua madre per tanto tempo, ci sta passando la vita. Ormai è distrutta e annientata dai trattamenti e dalle medicine che è stata costretta a prendere.

Curro sta rivivendo un incubo ed è proprio per questo che ha deciso di non fare in modo che la ragazza che ama finisca con l'avere la vita distrutta e l'anima spezzata. La salverà, costi quel che costi.