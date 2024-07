Cruz e Petra sono madre e figlia? Questa è l'ipotesi che circola attorno alle future puntate de La Promessa. Nelle puntate andate in onda in Spagna, Cruz ha scoperto che Curro è il figlio di Alonso e così ha cercato di eliminarlo con l'aiuto di Lorenzo. Purtroppo, il suo piano ha fatto sì che un altro innocente pagasse con la morte: Feliciano, ferito per sbaglio, è spirato tra le braccia di Petra. Ciò che desta attenzione è la reazione di Cruz, molto strana per la sua indole cinica e vendicativa.

Il legame inspiegabile tra Petra e Cruz

Sin dalla prima puntata, Petra ha dimostrato una sottomissione persino fastidiosa da vedere nei confronti di Cruz.

L'ha aiutata in ogni situazione, dalle semplici faccende quotidiane fino ad accettare di togliere la vita a Elisa, così che lei non si sporcasse le mani. Fu infatti Arcos a versare il veleno nel the della baronessa, che fu poi bevuto dal suo gatto, salvandole miracolosamente la vita. Ma non solo: Petra si è presa la colpa del rapimento del figlio di Pia, senza ribellarsi.

Come se non bastasse, Petra ha sempre abbassato la testa anche davanti al fatto che Cruz abbia scelto Pia come governante, relegando lei a semplice domestica. Ed è per questo motivo che odia così tanto Pia, fino a augurarle di morire. Ci si chiede che cosa leghi davvero le due donne e un evento tragico potrebbe fare luce.

Cruz distrutta per la morte di Feliciano

Nelle prossime puntate della soap tv La Promessa Cruz pianificherà la morte di Curro insieme al suo complice Lorenzo, ma le cose non andranno come previsto. A perdere la vita sarà Feliciano. Gli ultimi giorni di vita del povero ragazzo saranno angoscianti e getteranno tutti in uno stato di profonda sofferenza.

Teresa non si muoverà dal suo capezzale, ripensando al momento in cui Feliciano le chiese di sposarla.

Abel farà tutto il possibile per salvarlo, ma non ci riuscirà. Feliciano esalerà l'ultimo respiro tra le braccia di Petra. In questa tragica circostanza, Cruz verrà a sapere che Petra è la sua vera madre. Inspiegabilmente, si dispererà per quanto successo, mostrando un lato di sé che non era mai emerso in precedenza.

Ecco perché nasce l'ipotesi che il legame tra Cruz e Petra non sia semplicemente padrona e serva.

I segreti di Petra

Non si esclude quindi che nel corso dei nuovi episodi venga alla luce una verità nascosta per tanti anni, ovvero che Petra sia la madre di Cruz. Questo spiegherebbe l'amore incondizionato che prova per la marchesa e l'accettazione delle sue angherie. Una madre è disposta a tutto per i propri figli, anche mettere da parte la propria dignità.

Se così fosse, sarà interessante vedere come Cruz reagirà alla scoperta di essere figlia di una domestica.