Feliciano confiderà a Petra di aver parlato a Teresa della morte di suo padre nelle puntate de La Promessa dal 5 all'11 agosto. Le anticipazioni spiegano che Petra sarà molto preoccupata per i consigli che la cameriera ha dato a suo fratello. Nel frattempo, Jimena deciderà di restare al palazzo per evitare lo scandalo e darà una possibilità a Manuel. Infine, Romulo scoprirà di avere una grave malattia ai polmoni.

Jimena darà una seconda possibilità a Manuel

Feliciano confiderà a Petra di aver parlato con Teresa della morte di suo padre. La signora Arcos sarà molto preoccupata per le conseguenze di tutto questo e non avrà tutti i torti.

Teresa, infatti, sarà d'accordo con Feliciano e lo incoraggerà a rivolgersi alle autorità denunciando l'accaduto. La ragazza sarà certa che Feliciano verrebbe scagionato presto se riuscirà a dimostrare che suo padre è morto a causa di un tragico incidente e la sua sola colpa è stata non chiamare in tempo i soccorsi. Petra, invece, sarà assolutamente contraria al fatto che Feliciano si costituisca e vorrà evitare a tutti i costi che suo fratello finisca nel guai. Feliciano si troverà ad un bivio e dovrà decidere cosa fare della sua vita. Nel frattempo, Manuel e Jimena torneranno a vivere insieme pur evitare uno scandalo. Il marchesino sarà più innamorato che mai di Jana, ma Jimena darà a suo marito un'altra possibilità e deciderà di perdonare la sua fuga dalla festa in maschera.

Il rapporto tra i coniugi, tuttavia, non sarà facile da ricucire e tutto diventerà un buon motivo per litigare. Jimena organizzerà un pranzo con i suoi genitori senza prima avvertire Manuel e il marchesino andrà su tutte le furie.

Curro nuovo contabile grazie ad Alonso

Ci saranno importanti novità anche per Curro che con il passare dei giorni si avvicinerà molto ad Alonso, Il marchese riporrà la sua fiducia in suo nipote, tanto che affiderà a lui la contabilità de La Promessa.

Alonso raccomanderà a Curro di non far sapere nulla alla marchesa, perché non approverebbe. Cruz non vedrà di buon occhio la vicinanza tra suo marito e il ragazzo e affiderà a Petra il compito di indagare a riguardo. Martina, invece, continuerà a soffrire per la perdita di suo padre e questo farà preoccupare Margarita che chiederà a Jana e Abel di visitare la ragazza.

Sia il medico che la cameriera capiranno che Martina fa uso di alcool, ma lei negherà di aver bevuto. Ci sarà preoccupazione anche per Romulo che dopo il suo svenimento sarà visitato dal medico. La situazione per lui non sarà affatto facile, perché Abel diagnosticherà una malattia polmonare al maggiordomo. Il medico aggiungerà che se fosse stata scoperta in tempo tutto si sarebbe risolto in poco tempo, Incurante della sua malattia, Romulo continuerà a lavorare come se nulla fosse.

Il vero padre di Feliciano non è morto

Petra nasconde un grande segreto: Feliciano è suo figlio. La donna non ha rivelato a nessuno il vero legame tra lei e Feliciano e suo padre non è morto. Il vero padre del ragazzo in realtà è il conte di Ayala, un amico di Cruz e il grande amore segreto di Petra. La verità sulla famiglia della governante emergerà nella seconda stagione e Feliciano non incontrerà mai il suo vero padre perché morirà prima di poterlo abbracciare.