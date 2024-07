Gli spoiler delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Lorenzo (Guillermo Serrano) metterà in azione un piano per allontanare il figliastro Curro dalla tenuta come ordinato da Cruz: il capitano de La Mata infatti proporrà al ragazzo di andare a studiare in Inghilterra. Il giovane chiederà al patrigno del tempo per rifletterci sopra, essendo rimasto molto sorpreso dalla proposta.

Lorenzo propone a Curro di studiare all'estero

Tutto inizierà nel momento in cui Cruz (Eva Martin) crederà che Curro abbia scoperto che Alonso (Manuel Regueiro) è il suo vero padre: la marchesa si confronterà con Petra (Marga Martinez) e si convincerà che il giovane debba essere allontanato dalla tenuta in quanto troppo interessato agli affari della famiglia.

La marchesa chiederà quindi a Lorenzo di convincere Curro ad andare a studiare all'estero e più precisamente in Inghilterra. Il capitano de La Mata cercherà inizialmente di far cambiare idea alla cognata, ma poi deciderà di fare la proposta al figliastro: l'uomo informerà Curro della possibilità di fare un'esperienza in terra inglese per avere un'istruzione più adeguata.

Martina consiglia a Curro di accettare la proposta di Lorenzo

Curro rimarrà spiazzato dalla proposta di Lorenzo e se si prenderà del tempo per riflettere sul da farsi: il giovane ne parlerà con Martina che consiglierà di accettare l'idea del patrigno. La ragazza vorrà far credere a Curro di aver deciso di accantonare per sempre la loro storia d'amore.

Anche Jana cercherà di convincere suo fratello ad accettare la proposta perché studiare all'estero potrebbe rappresentare una grande possibilità lavorativa. Curro chiederà consiglio pure ad Alonso, il quale gli suggerirà di andare in Inghilterra. Pertanto, l'indecisione del giovane aumenterà sempre di più.

Curro aveva proposto a Martina di sposarsi di nascosto

Nelle puntate de La Promessa andate in onda a giugno 2024 su Canale 5, Martina aveva respinto l'ordine di Fernando e Margarita di diventare la moglie di Antonio. A quel punto Curro le aveva quindi proposto di convolare a nozze di nascosto. La giovane aveva accettato la proposta del ragazzo, mettendosi subito alla ricerca di un prelato che potesse unirla in matrimonio senza il consenso dei genitori.

Inoltre Martina e Curro avevano pensato di fuggire di notte per non destare i sospetti degli ospiti: il piano dei due giovani alla fine non era però andato in porto.