La verità sulla storia d'amore tra Mert e Deva verrà a galla nella prossime puntate de La rosa della vendetta. Sarà Vefa a scoprirlo, dopo essere riuscito ad accedere a un vecchio telefono di Mert. Lì troverà delle foto che lo ritraggono in atteggiamenti intimi con Deva.

Gülcemal e i dubbi sul conto di Mert

Ormai Mert vive nella tenuta di Gülcemal da diverso tempo: da quando ha scoperto che ha messo incinta Gülendam, l'ha obbligato a sposarla e a vivere sotto il suo stesso tetto. Non si fida ciecamente di lui, anzi nutre dei forti dubbi nei suoi confronti, soprattutto da quando ha scoperto che non è Deva quella che riportava i segreti di casa sua a Zafer.

Per provare a vederci più chiaro, Gülcemal chiederà a Vefa di fare alcune indagini in merito al passato di Mert, così per scoprire se nasconde qualcosa. Lui farà con tutto l'impegno possibile, visto che Vefa sente qualcosa di speciale nei confronti di Gülendam. L'ha protetta anche quando ha scoperto che aveva avuto un aborto spontaneo. La ragazza ha tenuto la cosa per sé, ma Vefa l'aveva vista mentre seppelliva delle calzette da neonato, solo così ha scoperto la verità dei fatti e ha parlato con la ginecologa per impedire che Gülcemal sapesse la notizia. Poi Gülendam dopo quella vicenda è riuscita a rimanere sul serio incinta, chissà come reagirà Vefa quando lo scoprirà.

Vefa vuole accedere a un vecchio telefono di Mert

A ogni modo Vefa inizierà le sue indagini e grazie ai suoi complici scoprirà che il giorno delle nozze con Gülendam, in realtà Mert aveva già preparato dei documenti per sposare un'altra ragazza. Quelle carte arriveranno nelle sue mani, ma non ci sarà scritto il nome della promessa sposa.

La cosa farà arrabbiare tanto Vefa, non solo per il suo fare da mascalzone, ma anche per il fatto che capirà che sta solo prendendo in giro Gülendam.

A questo punto le indagini andranno approfondite e Vefa riuscirà ad avere in mano un vecchio telefono di Mert. Lo porterà in un negozio di telefonia perché vorrà forzarlo per vedere il suo contenuto.

Il commesso non gli prometterà niente, ma alla fine ci riuscirà.

La scoperta di Vefa

"Vefa ti hanno portato il telefono. Sono riusciti ad accenderlo, ma non ci sono molti dati", gli dirà uno dei suoi uomini mentre gli porgerà lo smartphone. Vefa aprirà subito i messaggi, ma le cartelle saranno vuote. Così aprirà l'album fotografico: ci sarà un selfie di Mert e delle foto insieme a una ragazza. In una sono abbracciati, mentre in altre lui le dà un bacio.

Alla vista di quelle immagini Mert rimarrà sconvolto: "È Deva". Proprio così, quelle immagini raccontano la storia d'amore che Mert e Deva hanno tenuto nascosta a tutti.