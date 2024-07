Sheila riceverà la visita di Finn in prigione e sarà ferita dalle sue parole nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni spiegano che la signora Carter si illuderà di poter riallacciare i rapporti con suo figlio ma lui la gelerà: "Non ti farò più visita, questa è l'ultima volta che mi vedi", dirà l'uomo a Sheila che lo pregherà: "Non farmi questo, ti amo più di ogni cosa. Finn non potrà dimenticare il dolore subito a causa di sua madre.

La visita inaspettata di Finn

Finn andrà a trovare Sheila in prigione e la donna si illuderà di poter recuperare il rapporto con lui.

Vedendo suo figlio, la signora Carter non potrà trattenere la grande emozione: "Figlio mio! Sei Venuto!". Sheila ringrazierà Finn per averle salvato la vita, sottolineando il legame spirituale che li lega. La donna dirà a suo figlio che nonostante tutto sa che lui la ama, ma lui deluderà di gran lunga le sue aspettative. Finn spiegherà che in realtà andato a trovare Sheila solo perché ha saputo che ha provato a convincere Jack ad aiutarla. La signora Carter spiegherà a suo figlio di desiderare la libertà solo per ricostruire il loro rapporto e ricominciare un nuovo capitolo con la sua famiglia. Finn a quel punto sarà più chiaro e severo con sua madre: non ci sarà alcun futuro con lei. "Mi hai sparato!", ricorderà il dottor Finnegan con rabbia, dicendole che il suo posto è in prigione per tutta la vita.

La freddezza di Finn e il dolore di Sheila

Sheila sarà ferita dalle parole di Finn che le chiederà anche di non insistere più con lui. "Niente più lettere o mail", dirà l'uomo, ma sua madre continuerà a cercare un dialogo con lui. Sheila ricorderà la sua gravidanza e racconterà di quanto ha sofferto lontano da suo figlio. Finn, invece, chiederà a Sheila di lasciare in pace lui e la sua famiglia: "Non ti farò più visita, questa è l'ultima volta che mi vedi".

Distrutta dalla freddezza di Finn, Sheila lo supplicherà di ripensarci: "Non farmi questo, ti amo più di ogni altra cosa". Finn chiamerà la guardia e andrà via. In ufficio troverà Steffy che sarà pronta a consolarlo. A sua moglie Finn confiderà che è stata dura incontrare Sheila e adesso vuole solo dimenticarla completamente.

Nel frattempo, Sheila non sarà affatto rassegnata e dalla sua cella penserà che presto tornerà libera e con la sua famiglia.

L'arresto di Sheila e il tradimento di Deacon

Nelle puntate precedenti Sheila è stata catturata grazie alla collaborazione tra Bill, Ridge e Deacon. Bill ha chiesto a Sheila di sposarlo, guadagnando la sua totale fiducia e facendole confessare il suo primo omicidio. Ridge, pronto ad ascoltare tutto dalla stazione di polizia, ha fatto partire l'operazione di cattura ma Sheila è scappata da Deacon proponendogli una fuga insieme. Questa volta, però, Sharpe l'ha tradita prendendo tempo e permettendo agli agenti di catturare Sheila al suo locale.