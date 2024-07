Jimena diventerà folle nelle nuove puntate La Promessa che andranno in onda su Canale 5 prossimamente. Ballerà a piedi scalzi senza sosta e si comporterà in modo molto preoccupante e imprevedibile, allertando Cruz e Alonso. Questo perché non sopporterà che Manuel sia sparito senza dire nulla dalla villa. Chissà cosa farebbe se solo sapesse che suo marito è su un'isola deserta con Jana. A peggiorare le sue condizioni, la scelta ostinata di non assumere i calmanti prescritti da Abel. Cruz ingannerà Curro per farlo allontanare dalla villa e non far così venire alla luce il fatto che Alonso sia il suo vero padre.

Intanto, Feliciano deciderà di non costituirsi alla Guardia civile per confessare di aver ucciso suo padre dopo aver scoperto che Petra è in realtà sua madre.

Jimena folle come un cavallo

La partenza misteriosa di Manuel manderà in completa confusione Jimena, che mostrerà altri segni di squilibrio mentale, in un crescendo di gravità. Contrariamente a quanto tutti credano, non assumerà i calmanti prescritti dal suo complice Abel, portandola a perdere la ragione.

La povera Jimena verrà vista da Petra ballare da sola a piedi scalzi e in camicia da notte, senza sosta. Successivamente, disposta a tutto pur di scoprire dove si trovi Manuel, attaccherà Catalina, che scamperà per un soffio a un fatale incidente.

Cruz vorrà delle spiegazioni e Jimena si mostrerà calma e risoluta, assicurandole di star seguendo scrupolosamente la cura per i suoi nervi. Mente.

Feliciano non confessa il suo crimine, Curro ingannato da Cruz

Cruz, pur di non creare pettegolezzi sulla sua famiglia, troverà un modo per allontanare Curro dalla villa. Pagherà di nascosto l'iscrizione a una prestigiosa scuola inglese e informerà soddisfatta tutti della sua partenza anticipata, spezzando il cuore di Martina.

In questo modo, crederà di aver trovato una soluzione per allontanare il ragazzo dalla tenuta e non far trapelare che Alonso sia il suo vero padre.

Petra invece non riuscirà a riappacificarsi con Feliciano. La situazione diventerà però più gestibile quando verrà a sapere che il figlio ha rinunciato - come da lei consigliato - di presentarsi alla Guardia civile per confessare di aver ucciso suo padre Ambrosio.

Donne in preda a una crisi di nervi

Jimena ha perso la ragione dopo la partenza di Manuel, che non ha lasciato nemmeno un biglietto. Sa che si trova con un'altra donna, è il suo istinto che la guida. Pazza ma non sprovveduta.

Cruz invece trema al solo pensiero che la sua famiglia venga ridicolizzata per il fatto che Alonso è il padre di Curro che, nelle puntate precedenti, ha scoperto la verità sulle sue origini in una lettera di Ramona.