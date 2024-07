Le anticipazioni della nuova puntata della serie Tv Segreti di famiglia in onda domenica 21 luglio 2024, rivelano che Ilgaz e Celyn avranno la conferma che è Engin il vero assassino di Inci. Questo perché il giovane figlio di Yecta cadrà nella trappola tesa dal procuratore e dall'avvocatessa.

Ilgaz e Celyn tendono una trappola all'assassino di Inci

La trama della sesta puntata di Segreti di famiglia riprenderà dal momento in cui Ilgaz e Celyn capiranno che ad assassinare Inci è stato uno dei componenti della famiglia Yecta. Celyn si rifiuterà di credere che possa essere Engin il colpevole, dato che non solo è il suo collaboratore ma anche il suo migliore amico.

Per fugare ogni dubbio, non le resterà che attenersi al piano studiato da Ilgaz per smascherare l'assassino. La trappola partirà nel momento in cui Umut farà una telefonata anonima a Zafer proprio nel momento in cui ci sarà con lui anche Engin. Zafer riceverà per telefono delle precise istruzioni per ottenere le prove che incastrano l'assassino della figlia. Il padre di Celyn dovrà depositare una busta con del denaro nello stesso cassonetto in cui è stato ritrovato il corpo di Inci. Solo così potrà ottenere un video in cui si vedrà il volto dell'assassino.

Engin cade nella trappola: è lui l'assassino di Inci

Engin cadrà nella trappola ma non sarà l'unico, visto che anche Zafer crederà realmente di poter finalmente scoprire l'identità del colpevole dietro pagamento di un ingente somma.

L'uomo si recherà da Yecta per chiedergli un prestito mentre Engin andrà invece in banca e preleverà la somma richiesta dal ricattatore dal conto dei genitori. Il padre di Engin, non appena verrà a sapere del prelievo, cercherà di bloccare il figlio e lo farà proprio mentre il ragazzo sta lasciando i soldi nel cassonetto, intimandogli di riportarglieli.

Celyn e Ilgaz riusciranno comunque a vedere Engin mentre si sta accingendo a lasciare il denaro e avranno la conferma che è lui l'assassino di Inci. Ora i due dovranno trovare le prove che lo incastrano per il delitto.

Il punto su Segreti di famiglia

Dopo la pausa del 14 luglio scorso, Segreti di famiglia torna ad andare in onda regolarmente di domenica sera.

L'appuntamento è come sempre alle 21:25 circa su Canale 5. Va ricordato che è possibile seguire la puntata anche in streaming su Mediaset Infinity dove tra l'altro i fan possono anche recuperare gli episodi già trasmessi nelle settimane scorse.

Questo sceneggiato, andato in onda in Turchia dal 2021 al 2024, ha debuttato in Italia lo scorso 16 giugno. Si compone di tre stagioni per un totale di 308 episodi della durata di 45 minuti ciascuno.