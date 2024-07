Nell'attesa che venga trasmessa in tv la seconda puntata di Temptation Island, Amedeo Venza ha pubblicato su Instagram il messaggio di una persona che sostiene di aver parlato con chi ha lavorato per il Reality Show in Sardegna. Questa segnalazione parla dei tanti tradimenti che ci sarebbero stati nei villaggi, ma anche del fatto che le registrazioni non sarebbero finite in anticipo come si vociferava.

L'indiscrezione che circola sul web

Le registrazioni delle puntate di Temptation Island sarebbero terminate qualche giorno fa, questo almeno è quello che sostiene la persona che ha scritto ad Amedeo Venza su Instagram per aggiornarlo su quello che sarebbe accaduto in Sardegna alla fine di giugno.

La segnalazione che ha ricevuto l'esperto di gossip recita: "So che non stanno ancora registrando perché la produzione prende in affitto l'Is Morus Relais e in quel periodo non possono esserci nemmeno i dipendenti all'interno ma solo chi lavora nel programma, tutto questo per evitare spoiler".

"Hanno finito tra martedì e mercoledì scorso (25 e 26 giugno) e c'erano i tecnici che stavano finendo di smontare le cose nei villaggi", si legge ancora sui social network.

I rumor sull'edizione 2024

Il follower ha inviato a Venza quelli che dovrebbero essere alcuni spoiler delle prossime puntate di Temptation Island: "Un tecnico ci ha detto che ci sono stati molti tradimenti e che tutto quello che vediamo è vero".

Questa persona ha anche detto la sua sul rumor che circolava qualche giorno fa su quanto sarebbero durate le riprese in Sardegna: "Non è finito prima come molti dicono, è durato tutte le settimane previste".

Venza ha anche aggiunto che gli sono arrivati diversi messaggi con lo stesso contenuto, in particolare sui tradimenti che ci sarebbero stati tra più fidanzati del cast, dei quali non si conosce ancora l'identità.

In arrivo il secondo appuntamento

Giovedì 4 luglio andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island e i fan sono curiosi di sapere se Lino si presenterà al falò di confronto che la compagna Alessia ha richiesto sul finire del precedente appuntamento.

Il ragazzo ha già detto "no" a un incontro anticipato con la fidanzata, ma questo non l'ha fatta desistere dal richiederne un altro a pochi giorni dall'inizio delle registrazioni in Sardegna.

Filippo Bisciglia continuerà a raccontare il viaggio nei sentimenti delle sette coppie del cast, anche di quelle di cui si è parlato meno la scorsa settimana per dare più spazio a Jenny e Tony, e Raul e Martina.