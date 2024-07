Giovedì 11 luglio, tramite una storia su Instagram, la blogger Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione riguardante Andrea di Temptation Island: "Il tentatore di Ludovica è stato avvistato in un locale di Pescare. Pare che sia fidanzato".

Christian Lanfranchi ha chiesto il falò di confronto anticipato a Ludovica Ronzitti, il tentatore non dovrebbe dunque più figurare nel programma.

La segnalazione di Marzano

Nel primo pomeriggio di oggi 11 luglio, l'esperta di Gossip è dunque tornata a parlare di Temptation Island: "Tentatore Andrea con la ragazza in un locale di Pescara, pare che lui sia fidanzato" ha scritto a corredo di una foto di lui in compagnia, pare, della ragazza.

Al momento il diretto interessato non ha confermato o smentito di essere sentimentalmente impegnato, ma qualora il rumor dovesse essere veritiero non ci sarebbe comunque alcuna violazione delle regole.

Il programma condotto da Filippo Bisciglia infatti, prevede che le coppie partecipanti siano fidanzate ma non sposate e che non abbiano figli in comune. Per quanto riguarda i tentatori e le tentatrici presenti nei rispettivi villaggi non c'è invece alcun vincolo. L'unica cosa che viene richiesto è che non vengano pubblicati contenuti social prima della fine del docu-reality.

Christian richiede il falò anticipato dopo aver visto la fidanzata entrare in bagno con Andrea

Dalla terza puntata di Temptation Island in onda stasera 11 luglio dalle 21:30 su Canale 5, il single Andrea non sarà comunque più presente all'interno del villaggio delle fidanzate.

Nella precedente puntata Christian Lanfranchi è stato chiamato nel pinnettu e ha visto la fidanzata Ludovica Ronzitti entrare in bagno per 'cimentarsi' in una doccia con il tentatore. La cosa è stata vista dal 33enne come una mancanza di rispetto, tanto che ha richiesto un falò di confronto anticipato decidendo di interrompere la relazione.

Un mese dopo Christian e Ludovica hanno confermato di essere tornati single, nessuno dei due sarebbe intenzionato a tornare sui propri passi per recuperare il rapporto.

Temptation Island: anticipazioni 3ª puntata

In occasione della puntata di stasera, i telespettatori vedranno Gaia Vimercati piangere per l'ennesimo video riguardante il fidanzato Luca.

Anche Vittoria avrà una crisi di pianto nel vedere la complicità tra il fidanzato Alex e una delle tentatrici: "Si sta facendo una storia parallela". Alessia Pascarella chiederà invece alla redazione di aprire la porta che separa i due villaggi per raggiungere il compagno Lino Giuliano.

Matteo Vitali sarà poi sempre più deluso dall'atteggiamento della fidanzata Siria Pingo: "Non la riconosco più" mentre Raul Dumitras sarà sempre più amareggiato nel vedere Martina De Ioannon flirtare con il single Carlo.