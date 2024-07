Nel pomeriggio di giovedì 25 luglio a partire dalle 14:45 andrà in onda una nuova puntata della soap tv The Family e ci sarà un colpo di scena: Devin incontrerà Cihan di nascosto. La psicologa vorrà sapere se Aslan sia in grado di uccidere qualcuno, ma il fratello maggiore del suo compagno non le fornirà una risposta precisa, ma gli parlerà del fascino del potere dei Soykan.

Devin incontra Cihan di nascosto

Devin approfondirà la sua conoscenza con Cihan e si incontrerà di nascosto con il maggiore dei Soykan. La psicologa aveva già avuto modo di incontrare il fratello del suo compagno nel suo studio, quando Cihan si era presentato sotto falso nome e in cerca di una terapista che potesse aiutarlo a risolvere i suoi problemi familiari.

Devin sarà interessata a conoscere dettagli in più su Aslan e farà delle domande a Cihan. La psicologa vorrà sapere da suo cognato se il suo fidanzato sia in grado di uccidere una persona.

Cihan parla a Devin del fascino del potere dei Soykan

Cihan sarà criptico e non risponderà in modo preciso alla psicologa. Il figlio maggiore di Hulya preferirà non esporre con chiarezza se suo fratello è un killer o meno e tergiverserà, lasciando nell'incertezza Devin. Però, Cihan inizierà a parlare con la dottoressa della sua famiglia e, in particolar modo, farà capire a Akin che i Soykan, il loro potere e i loro giri loschi nella malavita esercitano un forte fascino nelle persone. Le anticipazioni non chiariscono se la psicologa sarà soddisfatta delle risposte che suo cognato le darà e non è chiaro nemmeno se Aslan e Hulya verranno a sapere dell'incontro segreto fra i due.

La suocera di Devin aveva espressamente richiesto a sua nuora di non dare retta a suo figlio maggiore nel caso l'avesse contattata e la matriarca dei Soykan potrebbe quindi infuriarsi se scoprisse quanto accaduto.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Cihan va nello studio di Devin sotto falsa identità

Nelle recenti puntate di The Family andate in onda su Canale 5 Cihan Soykan aveva preso un appuntamento per una seduta nello studio di Devin usando un nome falso per non farsi riconoscere.

Successivamente, anche Hulya si era presentata a sorpresa nello studio Devin e aveva fatto alcune domande a sua nuora in merito al suo lavoro e al rapporto con suo figlio, ma Akin era riuscita a tenere testa a sua suocera. Nel frattempo, Aslan aveva scoperto che sua sorella veniva tradita da suo marito e aveva picchiato suo cognato provocandogli molte ferite sul volto. Hulya, intanto, aveva fatto scrivere un contratto prematrimoniale per suo figlio, molto svantaggioso per sua nuora e Aslan si era infuriato con sua madre per le condizioni riportate sull'accordo.