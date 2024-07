Il finale di puntata di Un posto al sole di martedì 2 luglio ha commosso numerosi spettatori, che hanno inondato di commenti i social dedicati al daily drama partenopeo. Negli ultimi minuti è accaduto ciò che era stato preannunciato da diversi giorni: il piccolo Tommaso è stato portato via per essere affidato ad una casa famiglia.

Quello che sembrava essere il tracollo del "cattivissimo" Ferri ha invece rivelato il suo lato più fragile. L'imprenditore ha dimostrato che, nonostante i piani diabolici e i modi arroganti, era sinceramente legato al bambino.

A seguire un'analisi approfondita di questa vicenda.

Un finale straziante

Alla fine, il piccolo Tommaso è stato tolto a Ferri. In una sequenza straziante, il bambino, in lacrime, ha lasciato Palazzo Palladini per essere affidato ad una casa famiglia, nell'attesa che la legge decida il suo destino.

Quello che avrebbe dovuto essere il trionfo dei "buoni" ha invece capovolto la narrazione, spingendo il pubblico a empatizzare con Roberto, che nonostante tutto ha dimostrato di tenere al bambino. Al contrario, le quotazioni di Ida e Diego sono ai minimi storici, a causa di una narrazione che ha dipinto la madre del bambino come una donna poco degna di accudirlo e Giordano come immaturo, più interessato alla ragazza che al resto.

La verità è che in questa vicenda non ci sono buoni o cattivi, ma solo protagonisti che a volte fanno la scelta giusta e più spesso quella sbagliata. Persino Lara/Loredana, che aveva avvelenato Tommy, è apparsa in odore di santità, a riprova che gli sceneggiatori sono riusciti a mescolare le carte in modo molto astuto.

I commenti dei fan: 'Sto piangendo'

I fan si sono commossi nel vedere il piccolo Tommy portato via da due ragazze incaricate dai servizi sociali. Nonostante le perplessità iniziali gran parte dei fan si è schierata con Ferri, notando il dolore dell'uomo.

Tra i commenti: "Questa puntata mi ha intristito troppo, non riesco a commentare" - "No io non ce la farei a portar via un bimbo disperato dai genitori" - " Puntata tristissima, come se fosse morto un personaggio" - " Sto piangendo come una cretina" - " Tommy piange per davvero".

E adesso che succederà? Ida spiazzata da Diego, Roberto disperato

Diego e Ida saranno al settimo cielo. I due si troveranno a un passo dal realizzare il sogno di formare una famiglia felice insieme al piccolo Tommaso. Tuttavia, ad un certo punto, qualcosa andrà storto. Le anticipazioni rivelano, infatti, che Giordano farà una proposta spiazzante alla sua compagna, che la manderà in crisi.

Al momento, non ci sono anticipazioni ufficiali precise riguardo a questa richiesta, ma secondo alcuni rumor, Diego chiederà a Ida di sposarlo. Questa volontà di bruciare le tappe metterà in seria difficoltà la giovane mamma di Tommy, che arriverà persino a chiedere un consiglio a Raffaele per uscire dall'imbarazzo.

Sul fronte Ferri, le cose non andranno meglio. Roberto faticherà a riprendersi e sembrerà ossessionato da Tommy, nonostante Marina gli offra tutto il suo sostegno. La donna farà anche il possibile per far sì che il marito recuperi il suo rapporto con Filippo, ma con scarsi risultati.