Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda da lunedì 5 a venerdì 9 agosto alle ore 20:50 su Rai 3 rivelano che Roberto porterà in tribunale Magdalena per incastrare Ida. E mentre Ferri andrà in hotel dalla zia di Kovalenko, Marina seguirà suo marito.

Spazio anche alle vicende di Giulia, che dovrà decidere cosa fare nelle vacanze, intanto Guido andrà via da casa e si trasferirà da Michele Saviani.

Roberto va in hotel da Magdalena

Roberto sarà determinato a vincere la causa contro Ida per ottenere l'affido di Tommaso e per assicurarsi di riavere il bambino contatterà la zia di Ida.

Ferri nasconderà a tutti il suo piano e approfitterà dell'astio di Magdalena verso sua nipote per averla accusata di essere stata lei a volere vendere il piccolo. Marina intanto noterà che suo marito avrà un comportamento strano e lo seguirà di nascosto. In questo modo si accorgerà subito che Roberto le ha mentito: Ferri andrà in un hotel e non dal commercialista come le aveva detto. In particolare Roberto si precipiterà da Magdalena perché non vorrà più testimoniare e l'imprenditore si infurierà.

Guido Del Bue va via da casa

Nel frattempo continueranno i problemi coniugali a casa Del Bue e Guido lascerà il suo appartamento dove vive con Mariella per trasferirsi a casa di Michele, il quale però ben presto inizierà a non sopportare la sua presenza.

Mariella invece sarà preoccupata per Lollo e farà un accorato appello a suo marito.

Mentre Giulia deciderà se trascorrere le vacanze con Luca De Santis o andare in Sicilia dalla famiglia Boschi, Renato farà pressioni sulla signora Poggi per sapere cosa avrà intenzione di fare in agosto. Nunzio invece partirà con Diana e Rossella passerà questo periodo a lavoro in ospedale.

Spazio anche alle vicende di Samuel, che proporrà a Micaela di fare una vacanza insieme e Alberto Palladini invece contatterà il camorrista Angelo Torrente per escogitare un piano per sbarazzarsi di Eduardo Sabbiese.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Guido si è innamorato di Claudia

Nelle precedenti puntate Guido si è innamorato di Claudia e ha confessato alla moglie di avere perso la testa per l'attrice.

Nel frattempo Mariella è andata in vacanza con Bice e Lollo, mentre Del Bue è rimasto a Napoli.

Rossella e Nunzio intanto hanno avuto un riavvicinamento dopo aver salvato una ragazza dalle violenze fisiche e psicologiche del suo fidanzato. Spazio anche alle vicende di Alberto Palladini che ha seguito Clara e Federico e ha scoperto l'indirizzo della località segreta dove la sua ex vive con Eduardo Sabbiese.