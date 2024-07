Le anticipazioni spagnole delle nuove puntate de La Promessa rivelano che Jana si ritroverà sconcertata dopo una richiesta del tutto inaspettata che le arriverà da parte di Manuel.

Il marchese, dopo essere rientrato a casa dalla guerra, scoprirà che Pia non è realmente morta così come ha creduto fino a questo momento.

La donna è viva e si trova nascosta all'interno di una grotta e, appresa questa verità, finirà per spiazzare la sua amata.

Manuel scopre che Pia non è morta: spoiler spagnole La Promessa

La terza stagione della soap opera spagnola prevista su Canale 5 sarà caratterizzata dal ritorno in scena di Manuel: dopo aver affrontato il pericolo della guerra, rimetterà piede all'interno del palazzo e sarà pronto a riprendere in mano le redini della sua vita come ai vecchi tempi.

Manuel avrà modo di parlare con Jana, alla quale svelerà di aver saputo della dipartita di Pia e non potrà nascondere tutto il suo dispiacere, tanto da chiederle di poter visitare la tomba dell'ex governante del palazzo per renderle omaggio.

Jana arriverà a sentirsi in colpa, dato che Manuel non sa che Pia in realtà non è morta per davvero e non saprà come gestire la situazione.

Alla fine si farà coraggio e confesserà a Manuel tutta la verità, svelandole che Pia non è morta per davvero ma solo inscenato il suo decesso per sfuggire alla perfidia del marito Gregorio.

Jana sconcertata da una richiesta di Manuel

Le anticipazioni spagnole della soap opera Mediaset rivelano che Manuel resterà senza parole e, poco dopo, arriverà a sorprendere Jana con una richiesta che la lascerà sconcertata.

Al momento, però, le trame non forniscono ulteriori dettagli in merito a questa richiesta inaspettata che il marchese avanzerà alla domestica, legata alla vicende di Pia.

Di sicuro, poco dopo, i due andranno a far visita a Pia all'interno della grotta segreta dove si trova ormai da un po' di tempo.

Quali saranno le intenzioni di Manuel dopo aver scoperto il segreto della donna?

Non si esclude che possa voler impegnarsi in prima persona per salvarla e permetterle di ritornare al palazzo.

Manuel e Curro avevano affrontato la guerra

Nelle puntate precedenti della soap opera, Manuel e Jana furono costretti a separarsi dopo che l'uomo scelse di arruolarsi per affrontare quella che sarebbe passata alla storia come la Prima Guerra Mondiale.

Un'esperienza che forgerà moltissimo il carattere del marchese e anche quello di Curro: i due hanno sperimentato insieme la vita della trincea, ritrovandosi in diverse occasioni a vivere dei momenti di grande dolore, come quando dovettero dire addio all'amico Paco, conosciuto proprio in quella occasione.