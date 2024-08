Cambio palinsesto su Canale 5 a partire dal prossimo 2 settembre con l'arrivo di My home my destiny 2 nel daytime pomeridiano.

La soap opera turca tornerà in onda dal lunedì al venerdì prendendo il posto di The Family, mentre nel preserale si assisterà al ritorno di Gerry Scotti in versione inedita dopo che, per tutta l'estate, sono andate in onda le repliche di The Wall.

Il conduttore sarà al timone della nuova edizione de La ruota della fortuna, prevista su Canale 5 nello slot orario che va dalle 18:45 alle 19:55.

My home my destiny torna in daytime: cambio palinsesto Mediaset dal 2 settembre

Il daytime feriale di Canale 5 prevede dal 2 al 6 settembre la messa in onda delle nuove puntate di My home my destiny 2.

Verranno trasmesse nella fascia oraria del primo pomeriggio dalle 14:45, prendendo il posto di The Family.

Un regalo per tutti gli appassionati della soap opera con Zeynep e Mehdi, la quale però non andrà più in onda nel weekend.

Il 7 e 8 settembre la fascia pomeridiana sarà occupata da un nuovo appuntamento con Beautiful previsto alle 13:45 e poi a seguire ci saranno gli episodi inediti di Endless Love, previsti fino alle 16:30.

Gerry Scotti torna in versione inedita nel preserale Mediaset

Cambiamenti anche nella fascia del preserale, dove dal 2 settembre si assisterà al ritorno in versione inedita di Gerry Scotti.

Il conduttore questa estate è stato il protagonista del preserale di Canale 5, ma con le repliche di The Wall, il game show riproposto con nella fascia oraria che fa da traino al telegiornale delle 20.

Dal prossimo lunedì, invece, ci sarà spazio per il ritorno de La ruota della fortuna, di cui saranno trasmesse le nuove puntate nella fascia oraria del preserale, previste dalle 18:45 alle 19:55.

Il quiz andrà in onda dal lunedì alla domenica e dovrà vedersela contro Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno.

Le repliche di The Wall non deludono dal punto di vista auditel su Canale 5

Un'estate che, malgrado le repliche, ha permesso comunque a Canale 5 di registrare buoni ascolti nel preserale.

La riproposizione di The Wall ha ottenuto un ascolto medio di circa 1,8 milioni di spettatori al giorno, con punte superiori alla soglia dei 2 milioni.

Lo share si è assestato su una media compresa tra il 15 e il 17% e picchi che hanno raggiunto anche il 18%, permettendo così alla rete di assicurare un buon traino (a costo zero) all'edizione serale del Tg5.