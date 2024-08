Onder morirà dopo aver visto il corpo privo di vita di Ozan nelle puntate di Endless Love dal 26 al 30 agosto. Le anticipazioni spiegano che il giovane Sezin sarà trovato impiccato ad un lenzuolo e questo devasterà la sua famiglia. Nel frattempo, Kemal affronterà Emir e confesserà alla polizia di avergli sparato.

La rabbia e la voglia di vendetta di Ozan

Endless Love tornerà il 26 agosto e il racconto riprenderà dalla festa di fidanzamento di Asu e Kemal. Durante il ricevimento, Zeynep e Ozan proveranno a fuggire, ma al porto saranno sorpresi dalla polizia che arresterà il fratello di Nihan che aveva l'obbligo di restare in città.

Per il giovane, l'arrivo in carcere sarà traumatico ma alla fine Ozan si rassegnerà al suo destino, soprattutto al pensiero di avere Zeynep che lo aspetta fuori con suo figlio in grembo. La cosa, tuttavia, prenderanno una piega tragica quando il giovane Sezin scoprirà gli inganni di Zeynep e riceverà in carcere una busta con le foto che ritraggono la donna ed Emir che si baciano. Ozan sarà disperato, ma non si lascerà prendere dallo sconforto e in preda alla rabbia telefonerà a Zeynep sfogando tutto il suo dolore.

A differenza del passato, il giovane non sarà più remissivo e non vorrà ascoltare le giustificazioni di sua moglie, ma sarà molto duro. Oltre a insultare Zeynep per averlo tradito, Ozan giurerà che appena uscirà dal carcere si vendicherà di lei ed Emir e non avrà nessuna pietà per loro.

Lo scontro tra Emir e Kemal

Nel frattempo, ignaro di quello che sta accadendo a Ozan, Emir dovrà affrontare Kemal. Quest'ultimo, pieno di rabbia per aver scoperto che Zeynep ha avuto una relazione con il suo nemico, correrà a casa Kozcuoğlu per dare una lezione a Emir. Tra Kemal e il suo rivale nascerà subito una forte discussione e lo scontro fisico non si farà attendere.

Emir punterà la sua arma contro Kemal che nel tentare di disarmarlo farà partire un colpo.

Kozcuoğlu finirà in ospedale in gravissime condizioni e Kemal chiamerà la polizia confessando di aver sparato a Emir. Ozan, invece, sarà portato in ospedale dopo un avvelenamento e questo allarmerà ancora una volta i suoi genitori che saranno in pena per lui.

Dopo qualche ora, il ragazzo verrà trovato privo di vita nella sua stanza, appeso ad un lenzuolo. Onder non riuscirà a reggere il forte dolore e avrà un attacco di cuore che lo ucciderà.

Asu ha consegnato ad Emir la pistola con le impronte di Ozan

Nelle scorse puntate, Ozan e Zeynep hanno chiesto l'aiuto di Emir per organizzare una fuga all'estero. Kozcuoğlu è stato ben lieto di assecondare la richiesta di suo cognato, ma si è raccomandato di non fare parola con Nihan e con nessun altro del suo coinvolgimento in questa storia.Successivamente, Emir ha ricattato Asu minacciando di dire a Kemal che è sua sorella se lei non gli avesse consegnato la pistola con le impronte di Ozan. Tutto è andato secondo i piani di Emir e quando Ozan è stato arrestato per la tentata fuga, lui ha potuto facilmente difendere la sua posizione grazie all'arma con le impronte di suo cognato.