Una suora arriva al palazzo per portare via Martina: questo è ciò che succederà nelle nuovissime puntate della soap tv La Promessa in onda in Spagna. Si preannuncia così il suo possibile addio, con grande dolore di Curro, che ha fatto di tutto per salvarla dal suo triste destino. Martina sa che non può opporsi e così saluta Margarita tra le lacrime. Sua madre però le promette che non la lascerà da sola.

Anticipazioni La Promessa: una suora arriva al palazzo, vuole Martina

Ci sarà tensione alla villa dopo il ritorno di Martina dal sanatorio, portata via da Curro.

Si troverà faccia a faccia con Ayala, il suo aguzzino, ma con una sgradita sorpresa in più: lui e sua madre Margarita si sposeranno. Il conte pare aver raggiunto il suo obiettivo, ma non basta per placare gli animi. Ignacio sa bene quel che vuole e non si fermerà di certo qui. Manuel e Curro si confronteranno e nessuno dei due riuscirà a capire come Martina abbia potuto accettare le nozze tra sua madre e il perfido Ayala. In una apparente serata tranquilla, qualcuno busserà alla porta. È una suora, chiamata da Ignacio e arrivata per portare via per sempre la povera Martina.

Lascia che sia quello che Dio vuole

Martina sa bene che non può più ribellarsi. Ayala le farà pagare anche il fatto di essere riuscita a scappare dal sanatorio, dove l'aveva costretta a ricoverarsi in cambio del suo silenzio alla Guardia civile.

In lacrime, abbraccerà sua madre: "Lascia che sia quello che Dio vuole". Margarita non si arrederà e le prometterà di fare tutto il possibile per strapparla a quel triste e ingiusto destino. Nel salone ci sarà anche Ayala, che guarderà soddisfatto la scena, mentre Alonso lo prega di ripensarci. Non lo farà.

Martina lascia la villa gridando la sua innocenza

Prima di lasciare la villa, Martina griderà ad Ayala tutto il suo odio: ''Sono innocente, non sono stata io ad avvelenarti''. Lui, impassibile e freddo come sempre, manterrà la sua posizione: ''Non ti credo, nessuno ti crede. Abbiamo trovato la boccetta di cicuta nella tua stanza e la tua irriverenza non fa altro che confermare che sei stata tu''.

Curro interverrà, promettendo a Ignacio che l'avrebbe pagata molto cara. Poi, la porta del palazzo di chiuderà alle spalle di Martina, lasciando la stanza nel completo silenzio.

Un riepilogo sulle puntate precedenti

Nelle precedenti puntate de La Promessa Ayala si è sentito male e il medico che lo ha visitato ha confermato che si è trattato di avvelenamento. Margarita ha trovato la cicuta nella stanza di Martina e i sospetti sono ricaduti ovviamente su di lei. Il conte ha imposto che entrasse al sanatorio, altrimenti l'avrebbe denunciata. Curro è però riuscito a farla scappare, riportandola alla villa, dove si è trovata ancora davanti alla folle ostinazione di Ayala.