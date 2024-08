Cruz escogiterà un'altra delle sue malefatte: bruciare l'abito da sposa di Catalina. Le anticipazioni de La Promessa delle puntate andate in onda in Spagna vedono Petra ancora alle prese con l'ordine scellerato della sua padrona, pronta a rovinare il giorno più bello dell'odiata figliastra. La sfortunata Catalina dovrà stare attenta solo alla marchesa? Ma assolutamente no, perché anche Lorenzo si metterà in mezzo per rovinarle la vita.

Cruz impone a Petra di bruciare l'abito di nozze di Catalina

Uno dei personaggi più sfortunati di questa soap è senza dubbio Catalina, che viene sempre messa in mezzo da dubbi individui solo per raggiungere i loro obiettivi.

Come se non bastasse, è odiata da Cruz, che mal sopporta la sua presenza. Sarà proprio lei a trovare un espediente per rovinarle il giorno più bello della sua vita. Quando Catalina annuncerà che tra due mesi si celebrerà il suo matrimonio con Pelayo, Cruz farà una smorfia di commiserazione. Sarà felice all'idea di togliersi dai piedi la figliastra, ma non rinuncerà alla soddisfazione di giocarle un brutto scherzo. Ordinerà così a Petra di intrufolarsi della camera di Catalina per bruciare l'abito di nozze da poco confezionato. Tuttavia le cose prenderanno una piega inaspettata e non solo per Cruz.

La ribellione di Petra e la discesa di Cruz

In modo del tutto inaspettato Petra non accetterà di bruciare l'abito di nozze di Catalina.

Un gesto che farà riflettere e infuriare Cruz: come osa ribellarsi ai suoi ordini? Del resto, Petra aveva già minacciato Cruz di rivelare il suo oscuro segreto qualche giorno prima, credendo di avere la situazione in pugno. Lei e Ayala hanno stretto alleanza per scoprire cosa è realmente successo durante la gara di caccia che è costata la vita a Feliciano.

Sembra che Cruz perda sempre più potere e credibilità, distruggendo tutto ciò che le è più caro. Intanto Pelayo convincerà Catalina a far entrare nel business delle marmellate Lorenzo, non immaginando quanto sia pericolosa la sua presenza. Cruz, per ribadire il suo potere, imporrà delle condizioni affinché possa coesistere questa nuova collaborazione, ma non piaceranno alla sua figliastra.

La storia d'amore tra Catalina e Pelayo

Il giovane e raffinato Pelayo è arrivato alla tenuta La Promessa e con i suoi modi gentili ha subito colpito Catalina. I due si sono messi in affari mettendo in piedi un'attività di produzione di marmellate, che è diventata importante con il passare dei mesi. Ed è così che Catalina e Pelayo hanno passato molto tempo insieme, conoscendosi a fondo e condividendo sogni e speranze, fino a innamorarsi e decidere di convolare a nozze.