Le anticipazioni spagnole delle nuove puntate della soap tv La Promessa rivelano che Jana metterà in pericolo il segreto di Pia svelando la verità su quanto sta succedendo al suo amato Manuel.

Intanto, dopo il suo ritorno dalla guerra, Manuel dimostrerà di essersi lasciato alle spalle la morte di Jimena: il marchese sarà pronto a riprendere la sua vita con la domestica del palazzo, tanto da voler affrettare anche i preparativi per le loro nozze.

Manuel chiude col passato e dimentica Jimena: anticipazioni spagnole La Promessa

Manuel dopo un periodo di assenza per la partecipazione alla guerra, che ha affrontato con Curro, avrà modo di tornare all'interno del palazzo e ritroverà la sua amata Jana.

Il marchese dimostrerà di aver ormai archiviato il passato e la drammatica fine del suo matrimonio con Jimena, la quale aveva scelto di suicidarsi dopo essere stata smascherata per le bugie sulla sua finta gravidanza.

Manuel sarà pronto ad andare avanti e nel momento in cui si ritroverà faccia a faccia con la sua amata Jana, le svelerà che per tutto il periodo in cui è stato in guerra non ha fatto altro che pensarla. È stata proprio lei a dargli la forza necessaria per affrontare quella terribile esperienza che lo ha messo a dura prova, portandolo a vivere anche dei momenti di grande terrore e paura assieme a Curro.

Jana mette in pericolo Pia e il suo segreto

Le anticipazioni spagnole della soap opera rivelano che Manuel e Jana si ritroveranno anche a parlare di quanto è accaduto nei mesi in cui lui è stato lontano dal palazzo.

Ripercorrendo i vari eventi, Manuel si mostrerà affranto per la morte di Pia, svelando alla sua amata di voler rendere omaggio all'ex governante del palazzo.

Manuel vuole portare dei fiori sulla tomba di Pia e, a quel punto, Jana non se la sentirà di mentire confessando all'uomo che in realtà non è morta.

Una confessione inaspettata che metterà in serio pericolo Pia e il suo segreto, dato che Jana le aveva promesso di non dire niente a nessuno, così da evitare si metterla nei guai con il perfido Gregorio che continua a darle la caccia.

Cambio programmazione per la soap con Jana e Manuel dal 12 agosto

In attesa di questi nuovi episodi, previsti durante la terza stagione della soap opera, dal prossimo lunedì 12 agosto ci saranno delle variazioni di palinsesto per la soap.

Complice lo stop di Endless Love per la pausa estiva l'appuntamento con The Family verrà anticipato alle ore 14:10 su Canale 5, mentre quello con La Promessa sarà trasmesso alle 15:10.

La soap opera spagnola, però, andrà in onda con un doppio episodio quotidiano fino alle 17, quando poi ci sarà Pomeriggio 5 News.